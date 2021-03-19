Первый аукцион по продаже тюрьмы в Украине не состоялся. Причины переноса продажи Ирпенского исправительного центра (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области, объяснил в комментарии "Стране" министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, цена лота оказалась завышенной. Теперь Минюст проведет повторный аукцион, снизив цену в два раза.

"Не было заявок – слишком высокая стартовая цена. В апреле состоится новый аукцион, а стартовую цену мы уменьшим на 50%. То есть вместо 220 млн будет цена около 110 млн грн", - уточнил Малюська.

По словам главы Минюста, он ожидал того, что аукцион может не состояться.

"По слухам, есть заинтересованная группа покупателей на этот лот, и они решили согласованно подождать снижения цены. Меня предупреждали о том, что такое может случиться. В итоге никто не подал заявки на аукцион. А может, это просто слухи. Мы действительно задрали высокую цену. Просто чем выше стартовая цена, тем больше денег оставалось бы Минюсту (70% от суммы сделки). Сейчас попробуем начать с меньшей стоимости. Но теория аукционов гласит, что чем ниже стартовая цена, тем выше конечная. Покупатели входят в азарт. На других объектах мы уже попробуем стартовать с меньшей цены. Но ничего, первый блин комом. В апреле цена Ирпенской тюрьмы будет ниже – от 110 млн, но я думаю, что у нас будет много покупателей, и мы даже превысим изначальную цену в 220 млн грн", – прогнозирует министр.

Напомним, министерство юстиции в рамках оптимизации пенитенциарной системы закрыло 39 тюрем в Украине, из которых 12 были заморожены или ушли в ликвидацию в 2020-21 годах.

Также мы писали о планах Малюськи построить в Борисполе Киевской области тюрьму за миллиард гривен.