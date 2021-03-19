Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у него есть кандидаты для новых президентских выборов.

Об этом сообщает Телеграм-канал Tut.by.

По его словам, достойным преемником является губернатор Гродненской области Владимир Караник, а также его помощник в регионе Юрий Караев.

"Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор", — сказал Лукашенко.

Как известно, Владимир Караник с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. В июне 2019 года он возглавил Министерство здравоохранения Белоруссии. В августе 2020 года был назначен губернатором Гродненской области.

Юрий Караев — уроженец Северной Осетии, окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, после чего был распределен в Белоруссию. С 2012 по 2019 годы он занимал должность заместителя министра внутренних дел и командующего Внутренними войскам Белоруссии, после чего возглавил ведомство. В июне 2020 года Лукашенко назначил Караева своим советником по Гродненской области.

Напомним, в конце февраля Лукашенко пообещал не передавать власть своим сыновьям.

Также Лукашенко рассказывал, когда и при каких условиях он готов покинуть пост президента. Он намерен проект новой конституции республики на референдум в 2022 году. Именно тогда и будет решаться вопрос того, когда он покинет свой пост.