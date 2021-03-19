В Офисе президента выразили обеспокоенность по поводу "внутренних распрей" в Национальном банке Украины (речь о противостоянии главы НБУ Шевченко и его зама Рожковой - Ред.).

Соответствующее заявление пресс-служба Офиса Зеленского опубликовала в Telegram-канале 19 марта.

"Офис президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели - макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина. Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое проводится, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей", - сказано в сообщении.

Также у Зеленского заявили, что Офис президента при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, "чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньгами, связанными с ПриватБанком".

"Противостояние в НБУ между нынешним его главой Кириллом Шевченко и заместителем Екатериной Рожковой вынесено уже на уровень Офиса президента, который выпустил специальное заявление по поводу "чвар" в Нацбанке. Хотя Банковая во многом сама виновата в этой ситуации. Сначала там поставили Шевченко задачу уволить Рожкову. Потом, после внушения из американского посольства, этот приказ отозвали и начали заигрывать уже с самой Рожковой. В итоге всех друг с другом перессорили, ситуацию десбалансировали, а теперь решили пожурить за "чвары", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, прошлой осенью ходили разговоры об увольнении первой замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба. Тогда Совет НБУ объявил им выговор. Однако увольнение в итоге так и не состоялось.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года Рожкова и Сологуб подали иск после выговора за нарушение трудовой дисциплины в НБУ.