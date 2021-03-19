В субботу, 20 марта, в большинстве регионов Украины ожидаются небольшие осадки, однако уже в воскресенье погода будет более солнечной и комфортной.

Такой прогноз на ближайшие выходные дала синоптик Наталья Диденко.

В субботу в Украине температура воздуха в среднем составит от +2 до +6, на юге ожидается +4...+8 градусов. Ветер слабый. В восточных, южных и центральных регионах ожидаются небольшие осадки. 20-го марта в Киеве также есть вероятность небольших осадков, облачно и днем ​​не выше +3..+4 градусов.

В воскресенье, 21 марта, будет малооблачно, солнца станет больше, существенных осадков не ожидается. За счет прояснений средняя температура воздуха повысится на 2-4 градуса. Ожидается потепление и в столице.

"Отбиваемся от вирусов всеми способами - витаминами в таблетках и натуральными, а не обнимаемся сразу с симпатичными, но малознакомыми людьми в маршрутках и супермаркетах, много свежего воздуха, меньше ворчания и жалоб, помойте домашние цветы и купите букет тюльпанов, всем солнца и здоровья", - посоветовала Диденко.

Напомним, сегодня в Украине ожидается пасмурная погода, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Также Наталья Диденко сообщала, что в пятницу в Киеве будет солнечно и без осадков.