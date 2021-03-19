Минюст уже разрабатывает законопроект, по которому будет проведена национализация предприятия "Мотор Сич".

Об этом "Стране" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Будет разработан и принят отдельный законопроект, предусматривающий механизм национализации. Уже сейчас есть законодательство, позволяющее государству принудительно выкупить земельные участки или недвижимость через суд, но этот механизм не только плохо работает, но и неприменим к более сложным объектам гражданского оборота. Например, к объектам интеллектуальной собственности или корпоративным правам. В свою очередь, Минюст нарабатывает механизм национализации в принципе, независимо от "Мотор Сичи". Мы обсуждаем новую процедуру принудительного отчуждения собственности через суд. Будет ли она применена конкретно по "Мотор Сичи" - воля парламента", - сообщил Малюська.

Он уточнил, что при национализации прежним собственникам будет выплачена компенсация.

"Критерии правильной национализации в мире были разработаны еще в начале прошлого века: основным из них является "формула Халла" - быстрая, эффективная и адекватная компенсация собственнику. То есть, это вполне допустимая международная практика. Функционал "Мотор Сичи" и ее место на рынке - не моя сфера, поэтому я не очень понимаю, за что бьются китайцы по "Мотор Сичи", и не понимаю, за что бьется менеджмент предприятия. Моя часть - юридическая, чтобы Украину потом не растерзали в арбитражах. Мы точно сможем прописать законный механизм с компенсациями", - сообщил "Стране" министр.

Напомним, что 11 марта СНБО принял решение вернуть "Мотор Сич" в госсобственность в ближайшее время.

Также мы сообщали, что после решения Украины отобрать у китайцев купленный ими завод, последовал ассиметричный ответ из Китая.