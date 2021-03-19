Во Львове - жесткий локдаун, который ввели почти одновременно с Киевом.

Ужесточение ограничений, которое будет действовать минимум до 28 марта и которое местные власти объяснили резким ростом заболеваемости, вызвало бурю недовольства среди львовян.

Непоследователньость Садового

Мэра Андрея Садового, который в ноябре, когда ситуация с ковидом была схожей, отказался вводить даже карантин выходного дня из предвыборных соображений, критикуют в непоследовательности. А еще - в избирательности "жесткого локдауна" (рестораны и ТРЦ закрывают, а транспорт ходит по-прежнему, работают салоны красоты и спортзалы).

И если раньше Садовой называл карантин "глупостью", то теперь его риторика полностью изменилась.

Вот что он говорил в ноябре прошлого года: "Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию... А кто потом будет кормить их семьи? Поэтому мы за людей. Надо иметь здравый смысл".

Теперь же, когда прошли выборы и зимние праздники, на которых заработала в том числе городская казна и близкие к ему рестораторы, заявляет противоположное.

"Локдаун - это единственно возможный на сегодня инструмент, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса. Сейчас в больницах не хватает реанимационных, специально оборудованных коек. Обычных койкомест в коммунальных медицинских учреждениях мы 1300, из которых 702 на сегодня заняты пациентами. Резерв еще есть, но нагрузка очень большая, количество медиков не увеличилось. Поэтому мы сейчас перепрофилируем медицинскую систему, помогаем госпиталю в Винниках развернуть дополнительные койко-места, ищем терапевтов туда. Следующие 2-3 недели нас ждет непростой период", - сказал он в интервью "Радио "Люкс".

Садовой припугнул, что нынешний вирус "в 5 раз более агрессивный и активный, чем был год назад".

Местные рестораторы (а владельцы большинства известных заведений, по слухам, близки к мэру), которые осенью бурно протестовали против карантина, нынче послушно закрылись. Зато на митинг вышли предприниматели одного из крупных промышленных рынков, принадлежащему бывшему регионалу. Люди жалуются, что и в локдаун с них берут арендную плату. В мэрии пообещали обратиться к владельцам рынков отменить плату за аренду торговых точек на время карантина.

"У Садового есть договорённость с рестораторами, чтобы рестораторы не бунтовали. Основную кассу сняли на рождественские праздники, а к Пасхе пообещали снова все открыть. Поэтому потери будут не катастрофическими, зато для имиджа Садового карантин сыграет на пользу как о заботливом "батько", ведь ситуация с короной близка к критической", - сказали нам в окружении мэра.

Кстати, один из близких к Садовому рестораторов, владелец скандальной "Крыивки" Андрей Худо перед введением локдауна во Львове в начале марта съездил в Европу и поделился своими впечатлениями.

"В Вене рестораторы получают до 60% помощи от государства (от выручки 2019 года), поэтому некоторым лучше и не работать. Можно пить шнапс, а деньги "капают", - написал Худо в Facebook.

Критики Садового из партии Порошенко называют жесткий локдаун запоздалым и уверяют, что закрывать город надо было еще перед Рождеством.

"Реакция на стремительное распространение COVID 19 запоздалая. Да, речь именно о запоздалом частичном локдауне (речь о Львове, но не только). Весенняя вспышка коронавируса куда более угрожающая. С одной стороны, медицинская система значительно лучше реагирует (опыт, алгоритмы диагностики и лечения). С другой - реальные кислородные места уже практически заполнены, и нагрузка на больницы Львовской области уже превышает пик осени прошлого года. И как следствие - рост смертей от коронавируса", - написал на своей странице в Facebook Александр Ганущин, депутат от "Европейской солидарности" во Львовском облсовете.



Заболеваемость ковидом во Львове резко пошла вверх. Фото: данные Игоря Берника, замдиректора Львовской областной инфекционной больницы

Транспорт забит, многие без масок

Многие львовяне недовольны избирательностью локдауна. В частности, жалуются на забитый транспорт и игнор водителями мер безопасности.

"Пока не запустят патрулирование общественного транспорта со штрафами, ничего это не даст, потому что большинство как раз заражается в маршрутках. Садовому нужно просто выйти хотя бы раз на остановку в час пик и посмотреть, что творится в транспорте. А главное, что водителям плевам, сколько человек в салоне - чета больше, тем лучше", - рассказывает нам львовянка Марина Нестерова.

"Лучше бы усилили контроль в транспорте, где есть большой риск подхватить ковид, где водители и многие пассажиры без масок, а когда делаешь замечание, то из тебя еще и виноватого делают и говорят брать такси. Контроль нужен обязательно в общественном транспорте.", - вторит Иван Орищак.

"Сделайте хотя бы раз настоящий карантин, а не псевдо. Закрыть всех, а не так - тех закрываем, тех не закрываем, и наконец контролировать те маршрутки-вонючие рассадники вирусов", - соглашается Богдан Симко.

"Так закрыли только ТРЦ и рестораны. Если закрывать, то нужно всех - и салоны, и спортзалы, и рынки. Оставить только аптеки и продуктовые. И отменять налоги и коммунальные. А то уже перебор с этим "лохдауном". Главное, что власть набила карманы баблом на рождественские праздники, когда настроили "хатынки"-рыгаловки в центре, в которых торговали шмурдяком. Так теперь можно и локдаун вводить. Очковтирательство и показуха", - сетует Елена Киш.

Львовянка Людмила Кравченко рассказывает, что в больницу скорой помощи "коверных" везут одним за другим.

"Была там и видела, что в палатах полно родственников, доступ к больным открыт. Так мы не выйдем из эпидемии", - говорит она.

Часть львовян считает, что нового нокдауна следует ждать после Пасхи.

"Что самое интересное, перед Пасхой магазины откроются и все побегут скупаться, будут толпы людей, а потом снова продолжат локдаун. Я так понимаю, это бесконечно", - возмущается Лидия Магдалевич.

"A людям за какой хрен жить и платить коммуналку? От государства никакой помощи!" - пишет в Facebook львовянин Виталий Лозицкий.