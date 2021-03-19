Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив открыл памятник "украинской жабе" около детского сада в селе Хриплин.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, мэр снялся с монументом жабе, который выполнен из большой глыбы, выкрашенной в зеленый цвет и увенчанной короной.

"Как и обещал, жаба установлена не на бюджетные средства! Срач приветствуется! Образовательная среда!" — написал Марцинкив.

"Это та жаба, которая ваших оппонентов душит", "Какая же это жаба? Это дракон!", "Какая власть, такая и жаба", — написали в комментариях.

Отметим, что еще в 2018 году глава Ивано-Франковска заявил, что распорядился возвести памятник "исконной украинской жабе". По его словам, он заставит людей задуматься о жабе, которая их душит.

Напомним, ранее мы писали, что власти Полтавы объявили Всеукраинский конкурс на лучший памятник Симону Петлюре.

Также сообщалось, что в Украине снесли последний памятник Ленину.