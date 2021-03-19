Народный депутат из группы "За будущее" и бывшая "слуга народа" Анна Скороход сообщила, что уже в третий раз заболела Covid-19. У нее, в отличие от членов ее семьи, тест показал положительный результат.

Об этом нардеп сообщила в своем Facebook в пятницу, 19 марта.

"Я действительно уже в третий раз болею ковидом. Не знаю, почему он от меня никак не отстает. Но (я) уже в достаточно неплохом состоянии", - сказала Скороход.

По словам депутата, ребенок и другие члены ее семьи получили отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, о первом случае болезни у Анны Скороход стало известно 28 марта прошлого года. Тогда она жаловалась, что сдать тест на коронавирус при помощи депутатского удостоверения ей удалось только с третьего раза.

7 апреля прошлого года Скороход сообщила, что у нее случился рецидив коронавирусной болезни, Covid-19 подтвердился и у ее ребенка.

Примечательно, что уже 17 марта этого года нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Скороход заболела Covid-19 во второй раз. Однако сегодня депутат из группы "За будущее" уточнила эту информацию.