Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью "Стране" рассказал, что медики уезжают работать в Польшу из-за более высокой зарплаты и лучших условий труда.

По его словам, миграция врачей - огромная проблема для Одессы, особенно на фоне повышения заболеваемости коронавирусом.

"Заболеваемость повысилась. В сутки за сегодня у нас прирост 475 заболевших. Количество свободных койко-мест — 32. Это, конечно, очень мало. Но у нас есть запас. Мы вводим еще 110 коек с кислородом в 8-й больнице. Но ещё есть большая проблема - миграция врачей", - заявил Труханов "Стране".

Он уточнил, что Одесса занимается обучением медиков, но после того, как они получают необходимые знания, на работу уезжают в соседнюю Польшу.

Труханов также привел конкретный пример такой миграции медицинских работников.

"Недавно мы в Одессе открыли ПЦР-лабораторию, обучили лаборантов. А сейчас два лаборанта уезжают в Польшу. После того, как научились работать. Медсестры, кого не держат здесь дети, семья — тоже уезжают. Там платят в два-три раза больше, другие условия. По слухам, если к ним приезжает медработник, рабочую визу оформляют за день. У нас не хватает реаниматологов, анестезиологов, которые могут подключать ИВЛ. Люди устали. А теперь мы еще и вводим локдаун. Кто уколы завтра будет делать?!", - возмущен мэр Одессы.

По его мнению, этим вопросом мог бы заняться СНБО.

"Если СНБО заседает, он мог бы и эти вопросы решить. Я сейчас даже не как мэр рассуждаю, а как гражданин: ёлки, если вы хотите спасать людей, давайте защищать национальные интересы! Надо сохранить людей! Давайте зарплаты медикам повысим, дадим им гарантии на уровне государства, чтобы они не уезжали. А сейчас мы медперсонал обучили — они уехали. Обучили — уехали. Ну, что это такое? Раньше как было, в старые времена: отучился в институте — год-два отработай там, куда тебя государство пошлет. В государственной больнице, например. На период пандемии можно хотя бы элементы этой практики ввести?", - рассуждает городской глава.

Полный текст интервью "Страны" с Геннадием Трухановым можно прочесть по ссылке.

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