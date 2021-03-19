Экс-депутат Киевского городского совета (2014-2015 гг.), руководитель управления молодежной политики ВО "Свобода" Руслан Андрийко заявил, что украинских ЛГБТ-подростков нужно сжигать в печи.

Такое заявление Андрийко сделал в комментариях к публикации "Громадського" в Facebook.

Речь в посте шла о том, что украинские ЛГБТ-подростки страдают в школе от булинга и насилия. 43% из ЛГБТ-школьников, согласно данным социсследования, не чувствуют себя в безопасности в учебных заведениях из-за своей сексуальной ориентации.

"В печь их!" - написал депутат Киевского городского совета в комментариях к публикации.

Также Андрийко сделал репост сообщения "Громадського" на свою страницу в Facebook и подписал: "Это бл@@ь что за термин такой ЛГБТ-школьники???".

Напомним, в прошлом году в "Слуге народа" предложили сажать гомофобов на 8 лет.

Также мы писали, как учительница во Львове пугала школьников гомофобными историями.