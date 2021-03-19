Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью "Стране" рассказал, собирается ли вводить локдаун в городе, и при каких условиях.

По его словам, городская власть склоняется к тому, чтобы ввести локдаун.

"Мы будем отслеживать чуть ли не по минутам напряжение в наших больницах, процент выздоровления, степень тяжести заболевания. Все это суммарно будем оценивать. Но я склонен к тому, чтобы все-таки вводить локдаун", - отметил Труханов.

Он объяснил, что главной причиной для введения локдауна может быть не уровень заболеваемости в городе, а приезд в Одессу туристов из других городов, в которых уже ввели локдаун. В частности, из Киева.

"Мы бы сами справились в Одессе. Но я же понимаю, что такое локдаун в Киеве. Сейчас пол-Киева будет в Одессе. Киевляне, которые привыкли сходить в ресторанчик, тусануть, прогуляться сейчас сядут в машину, четыре часа езды — и они уже у нас в Одессе. Только из-за этого мы можем ввести локдаун", - заявил Геннадий Труханов.

Он добавил, что будет отслеживать уровень миграции туристов через мобильных операторов.

"Мы на контакте с мобильными операторами. Мониторим ситуацию по нагрузке на мобильные сети. Если мы будем видеть четкую миграцию людей к нам после локдауна в других областях, будем вынуждены "прикрыть" Одессу", - отметил мэр города.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в Одессе также тяжелая.

"Раньше было 60-70% больных средней тяжести, 30% максимум болели в тяжелой степени. Теперь наоборот: в больницах 60% и больше тяжелых больных", - сообщил Труханов. И уточнил, что это связано с тем, что люди позже стали обращаться за врачебной помощью.

Полный текст интервью "Страны" с Геннадием Трухановым можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, что будет закрыто в Киеве и Киевской области, которая попала в красную зону карантина.