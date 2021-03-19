В Китае использование электромобилей Tesla ограничили для военного персонала, сотрудников стратегических предприятий и чиновников. Это произошло после того, как власти страны признали их угрозой национальной безопасности. Об этом пишет WSJ.

По данным источников издания, этот шаг последовал за правительственной проверкой безопасности автомобилей Tesla, которая, по словам китайских официальных лиц, обнаружила, что сенсоры и камеры автомобилей могут записывать визуальные изображения окружающих мест. Кроме того, китайское правительство заявило, что Tesla - через автомобили - может получать различные данные, например, когда, как и где используются автомобили, а также личную информацию водителей и список контактов мобильных телефонов, которые синхронизируются с автомобилями. По словам источников, правительство обеспокоено тем, что данные могут быть отправлены в США.

Ранее "Страна" писала о том, что инвестиции Tesla в биткоин вызвали углеродный след как от производства 1,8 миллионов автомобилей.

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