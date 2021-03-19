Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая ранее запустила маршрут "в никуда", возобновляет рейсы в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул, приостановленные из-за пандемии коронавирусной болезни.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Начиная с 28 марта МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев - Берлин - Киев, с 29 марта по маршруту Киев - Вильнюс - Киев, Одесса - Стамбул - Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев - Барселона - Киев", - говорится в сообщении.

Рейсы будут совершаться с такой частотой:

Киев (KBP) - Берлин (BER) - Киев (KBP) - по понедельникам, четвергам и воскресеньям;





Киев (KBP) - Вильнюс (VNO) - Киев (KBP) - по понедельникам и пятницам;





Киев (KBP) - Барселона (BCN) - Киев (KBP) - по понедельникам, средам и субботам;





Одесса (ODS) - Стамбул (IST) - Одесса (ODS) - по понедельникам, средам и пятницам.

Напомним, ранее авиакомпания МАУ объявила о возобновлении рейсов в столицу Азербайджана Баку.

Также мы писали о том, что авиакомпания планировала выполнить специальные рейсы, чтобы вернуть граждан Израиля домой, вывезти украинцев на родину и перевезти израильских студентов, обучающихся в Украине.