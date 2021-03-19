Вчера Киев объявил о трехнедельном локдауне, который городские власти ввели самостоятельно - не дожидаясь, пока город уйдет в "красную" зону.

А сегодня Минздрав занес украинскую столицу в "красный" список. Что также автоматически вводит в городе самый строгий уровень карантина.

При этом ограничения "локдауна Кличко", которые никто не отменял, и красной зоны во многом отличаются. Главное отличие - это запрет на работу транспорта, которого нет в решении киевской мэрии.

По каким нормам будет в итоге жить столица - разбиралась "Страна".

Чем отличаются Кличко-локдаун и "красная зона"?

Ограничения, которые будут действовать в столице с 20 марта, подробно описаны в протоколе комиссии КГГА по чрезвычайным ситуациям.

Согласно документу, в Киеве с ноля часов субботы запрещены:

1. Богослужения, если там больше 1 человека на 10 квадратных метров. Этому параметру не соответствуют практически все вечерние или праздничные литургии.

2. Работа заведений общепита на прием посетителей. Исключение - кафе в аэропорту, а также рестораны при отелях, которые смогут принимать посетителей с 6 до 11 часов утра (то есть на завтрак). Также можно торговать навынос и по доставке.

3. Закрываются развлекательные учреждения и ТРЦ. Но там, как и везде, могут работать продовольственные магазины, торговля средствами гигиены и бытовой химии, аптеки, зоомагазины и цветы.

4. Закрываются магазины и рынки с непродовольственными товарами (исключение - навынос и доставка).

5. Не работают музеи, библиотеки, театры и прочие культурные заведения (кроме историко-культурных заповедников)

6. Закрываются бассейны (исключение - для спортсменов сборных и их тренеров).

7. Отменяются все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных, а также командных матчей - но без зрителей.

8. Закрываются непродовольственные рынки

9. Запрет на посещение школ, начиная с пятых классов. Младшие школьники могут учиться.

10. Работодателям всех форм собственности предписано перевести работников на удаленку, кроме тех профессий, где это невозможно.

При этом фитнес-клубы, салоны красоты, ателье, ремонтные мастерские, остаются открытыми - в запрещающем списке их нет.

Также работает без дополнительных ограничений транспорт (должно быть, как и раньше, занято не более половины сидячих мест). Ну, и разумеется, открыты супермаркеты и продовольственные рынки с аптеками. А также АЗС. Работают и банки, а также органы власти.

Схема же по "красной зоне" несколько иная.

В чем-то локдаун Кличко более строгий - например, в протоколе комиссии мэрии говорится о безоговорочном закрытии практически всех магазинов с непродовольственными товарами (за небольшим исключением).

В красной же зоне позволена, к примеру, работа салонов мобильной связи, а также магазинов семян.

При этом в обоих вариантах не закрываются непродовольственные зоны в супермаркетах. Но красная зона запрещает работу фитнес-клубов, тогда как у Кличко закрыли от посетителей только бассейны.

Но главное - "красная зона" с марта включает в себя и запрет на общественный транспорт: на любые организованные перевозки, за исключением ведомственных и транзитных. То есть поезда по идее в Киеве останавливаться не будут - как это сейчас происходит в Ивано-Франковске или Ужгороде.

Данного запрета в решении КГГА нет. То есть транспорт продолжает пока курсировать (хотя метро уже обещают пустить по сокращенному графику). Но по какому списку ограничений будет в итоге жить столица?

Кто принимает решение о карантине?

"Красную" зону в том или ином регионе устанавливает госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кабмине. Она должна принять такое решение в течение 48 часов после того, как Минздрав зафиксирует факт перехода региона в разряд "красных".

Учитывая, что МОЗ "покрасил" столицу сегодня, 19 марта, у комиссии есть время до воскресенья, чтобы принять решение. При этом перевести Киев назад в "оранжевые" можно не раньше, чем через две недели.

Пока же никаких решений комиссия не принимала.

Сначала говорили, что решать, останавливать ли транспорт в Киеве, будут сегодня на заседании СНБО.

Однако по итогу Совбеза стало понятно, что этот вопрос не рассматривался и решений по нему не принималось.

Если в итоге будет решено официально вводить в столице все нормы "красной зоны", и его оформят протоколом Госкомиссии по ТЭБ и ЧС (они появляются здесь), то далее из ситуации будет два выхода.

Первый - столичная комиссия вносит изменения в свой протокол и отражает в нем решение высшей инстанции. И тогда в Киеве закрываются фитнес-клубы и перестает ходить транспорт.

Второй - в КГГА своего постановления не меняют, и тогда нарушители смогут ссылаться на протокол местной комиссии, а не всеукраинской.

Пока же на официальном сайте правительства "Коронавирус в Украине" рядом соседствуют два вида запретительных норм. В сообщении на сайте ведомства публикуются нормы "красной зоны", а рядом - ограничения, которые введены Киевом.

То есть центральная власть как минимум на этом уровне их пока не оспаривает.

Сложность ситуации понятна. Остановка транспорта - это коллапс всей жизни в главном мегаполисе страны и огромные убытки для всех. При этом правила "красной зоны" требуют это сделать. А сделают ли - увидим в ближайшее время.

А что в Киевской области?

В Киевской области, вслед за Киевом, ужесточат карантинные ограничения, хотя регион пока находится в оранжевой зоне. То есть это, как и в столице, самостоятельное решение ОГА.

Только на Киевщине локдаун начнется днем позже - с воскресенья 21 марта.

Ограничения такие.

Запрещается:

прием посетителей в кафе, ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;

проведение богослужений, если невозможно обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;

прием посетителей в кафе, ресторанах, кроме доставки и на вынос;

работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. В то же время разрешается работать продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам и цветочным магазинам. При этом должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Также ужесточение карантина предусматривает ограничение работы ресторанов в отелях. Кроме того, школьники после каникул уйдут на дистанционное обучение, однако детские сады продолжат работу.

Ограничения обещают пересмотреть через неделю. Транспорт, как видим, тоже пока не отменяют.