Мессенджер Telegram, который в конце прошлого года запустил голосовые групповые чаты, обновляет их функционал. Теперь их можно будет запускать не только в группах, но и в каналах, а участники, которые захотят высказаться, смогут "поднимать руку", как в новой популярной социальной сети Clubhouse.

Об этом 19 марта сообщает Telegram-блог.

В голосовых чатах от Telegram 2.0 не будет ограничений на количество слушателей. К ним смогут подключиться миллионы пользователей.

Администраторы могут записать голосовой чат и поделиться им с подписчиками. Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием.

Обновления коснуться и списка участников: в нем теперь будет отображаться информация из графы "О себе". Кроме того, любой участник может поднять руку, чтобы попросить администраторов чата дать ему слово.

Также пользователи могут настроить действие по жесту смахивания влево в списке чатов: закрепить, пометить как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить его.

В обновленных голосовых чатах появятся новые инструменты для организаторов:

Чтобы пригласить в голосовой чат новых спикеров или слушателей, можно создать пригласительные ссылки нужного типа.

Чтобы обозначить тему обсуждения, для голосового чата теперь можно выбрать название.

Чтобы не привлекать внимание к личному аккаунту, можно участвовать в голосовом чате от имени одного из своих каналов.

Напомним, в феврале в Telegram появилась функция автоудаления сообщений.

Также мы писали о том, что в январе Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире.