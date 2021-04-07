7 апреля отмечают Благовещение. Фото: topspb.tv
7 апреля отмечают Благовещение. Фото: topspb.tv

Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник напоминает о библейских событиях, когда Архангел Гавриил спустился с неба, чтобы возвестить Деву Марию о том, что ей суждено родить Иисуса Христа - Спасителя.

Благовещение - один из 12 важнейших праздников на церковном календаре. Его отмечают во время предпасхального поста, когда под запретом мясо, яйца, молоко и алкоголь, но на Благовещение разрешена рыба и пища с растительным маслом.   

Поздравления в прозе

В Благовещение желаю искренней веры и чистых помыслов, в душе - гармонии, на сердце - тихой радости. Пусть Господь оберегает от напасти вашу семью, а молитва всегда дарит просветление и указывает на правильный жизненный путь.

С Благовещением, картинка Наталии Грицюк

@best.congrats

Аминь! 🙏 ##благовещение ##благовещениепресвятойбогородицы ##благовещение2021 ##сблаговещением ##врек ##пасха2021 ##открытка ##поздравление

♬ оригинальный звук - best.congrats

Пусть вера в Бога не ослабнет, а каждый день будет добрым и удачным. Пусть ангел-хранитель неустанно бережет, направляет и способствует благополучию.

С Благовещением, гиф otkritkiOK.ru

@best.congrats

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♬ оригинальный звук - best.congrats

Желаю жить истинными ценностями, ощущать любовь Господа каждой клеточкой души и неустанно следовать своему предназначению! Не позволяй душе лениться или скучать. Здоровья самого крепкого вам, вдохновения и благословения! 

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Пусть исполняются все самые заветные желания. Счастья и гармонии, пусть вера становится сильнее с каждым днем, а Всевышний посылает в ответ Свое благословение!

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Желаем неиссякаемой веры, Божьей благодати, душевной гармонии и природной щедрости! Пусть Бог слышит и исполняет молитвы, вознаграждает за все благие дела!

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Бажаю в житті багато несподіваних чудес і теплих надій. Щасливого та довгого життя без зайвих думок, але неодмінно з посмішками та гарними справами. Нехай ангели збережуть тебе від усього лихого і не втомлюються направляти тебе на світлу сторону життя.

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В Благовіщення бажаю бути милосердним, добродушним, втілювати тільки добрі плани. Нехай серце буде чуйним, а душа - чистою. Ніколи не втрачай віри в Бога і надії на Його допомогу. Нехай твої молитви почують, в твоєму домі оселиться щастя, повага і любов, прийде покаяння в земних гріхах і благополучне їх прощення. Світлого і мирного життя!

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Счастья желаем на века,
Пусть здоровье не покидает.
Любовь все сферы наполняет,
И вера будет долгие года!

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Пусть счастье в Благовещенье новое придет,
Напасть и грусть от вашей семьи отведет,
Апрель принесет тепло, растает мерзлота,
Архангел возвестит о рождении Христа!

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Эта жизнь нам Богом дана,
Все вершится с его позволения,
Будет жизнь пусть полна мира и добра
В светлый праздник - Благовещение!

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В этот праздник пусть ангел направит,
Не даст ни упасть, ни споткнуться,
Пусть будут верными друзья,
Чтобы всегда мог им ты улыбнуться.

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Пусть ангел-хранитель тебя бережет,
Лишь добро в твою жизнь посылает!

Благовещение Пресвятой Богородицы

Пусть озарится твой жизненный путь 
Веселым смехом и улыбками!
Момент ты этот не забудь,
Работая над своими ошибками!

Праздник Благовещения

С Благовещением сердечно поздравляю
И желаю помощи Господа во всём.
Пусть на небе ангел охраняет,
Полной чашей будет ваш уютный дом.

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Пусть радостный праздник Благовещение принесет все только хорошее, подарит счастье и радужные деньки.

Благовещение в 2021 году, картинки

В Благовещение желаю Божьей благодати, крепкого здоровья и верного Ангела-Хранителя!

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Пусть не ослабевает вера, а в сердце царит благодать! С Благовещением!

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Пусть праздник Благовещение принесет радость, удачу, счастье и исполнение желаний.

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Желаем коллекционировать только позитивные моменты жизни. С Благовещением!

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Пусть светит ярко солнце у вас над головой и на пути пусть сохранит Господь!

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Пусть Всевышний будет участлив к твоей судьбе, помогает в сложных ситуациях и наставляет на верный путь. 

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