Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник напоминает о библейских событиях, когда Архангел Гавриил спустился с неба, чтобы возвестить Деву Марию о том, что ей суждено родить Иисуса Христа - Спасителя.

Благовещение - один из 12 важнейших праздников на церковном календаре. Его отмечают во время предпасхального поста, когда под запретом мясо, яйца, молоко и алкоголь, но на Благовещение разрешена рыба и пища с растительным маслом.

Поздравления в прозе

В Благовещение желаю искренней веры и чистых помыслов, в душе - гармонии, на сердце - тихой радости. Пусть Господь оберегает от напасти вашу семью, а молитва всегда дарит просветление и указывает на правильный жизненный путь.

Пусть вера в Бога не ослабнет, а каждый день будет добрым и удачным. Пусть ангел-хранитель неустанно бережет, направляет и способствует благополучию.

Желаю жить истинными ценностями, ощущать любовь Господа каждой клеточкой души и неустанно следовать своему предназначению! Не позволяй душе лениться или скучать. Здоровья самого крепкого вам, вдохновения и благословения!

Пусть исполняются все самые заветные желания. Счастья и гармонии, пусть вера становится сильнее с каждым днем, а Всевышний посылает в ответ Свое благословение!

Желаем неиссякаемой веры, Божьей благодати, душевной гармонии и природной щедрости! Пусть Бог слышит и исполняет молитвы, вознаграждает за все благие дела!

Бажаю в житті багато несподіваних чудес і теплих надій. Щасливого та довгого життя без зайвих думок, але неодмінно з посмішками та гарними справами. Нехай ангели збережуть тебе від усього лихого і не втомлюються направляти тебе на світлу сторону життя.

В Благовіщення бажаю бути милосердним, добродушним, втілювати тільки добрі плани. Нехай серце буде чуйним, а душа - чистою. Ніколи не втрачай віри в Бога і надії на Його допомогу. Нехай твої молитви почують, в твоєму домі оселиться щастя, повага і любов, прийде покаяння в земних гріхах і благополучне їх прощення. Світлого і мирного життя!

Счастья желаем на века,

Пусть здоровье не покидает.

Любовь все сферы наполняет,

И вера будет долгие года!

Пусть счастье в Благовещенье новое придет,

Напасть и грусть от вашей семьи отведет,

Апрель принесет тепло, растает мерзлота,

Архангел возвестит о рождении Христа!

Эта жизнь нам Богом дана,

Все вершится с его позволения,

Будет жизнь пусть полна мира и добра

В светлый праздник - Благовещение!

В этот праздник пусть ангел направит,

Не даст ни упасть, ни споткнуться,

Пусть будут верными друзья,

Чтобы всегда мог им ты улыбнуться.

Пусть ангел-хранитель тебя бережет,

Лишь добро в твою жизнь посылает!

Пусть озарится твой жизненный путь

Веселым смехом и улыбками!

Момент ты этот не забудь,

Работая над своими ошибками!

С Благовещением сердечно поздравляю

И желаю помощи Господа во всём.

Пусть на небе ангел охраняет,

Полной чашей будет ваш уютный дом.

Пусть радостный праздник Благовещение принесет все только хорошее, подарит счастье и радужные деньки.

В Благовещение желаю Божьей благодати, крепкого здоровья и верного Ангела-Хранителя!

Пусть не ослабевает вера, а в сердце царит благодать! С Благовещением!

Пусть праздник Благовещение принесет радость, удачу, счастье и исполнение желаний.

Желаем коллекционировать только позитивные моменты жизни. С Благовещением!

Пусть светит ярко солнце у вас над головой и на пути пусть сохранит Господь!

Пусть Всевышний будет участлив к твоей судьбе, помогает в сложных ситуациях и наставляет на верный путь.