Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник напоминает о библейских событиях, когда Архангел Гавриил спустился с неба, чтобы возвестить Деву Марию о том, что ей суждено родить Иисуса Христа - Спасителя.
Благовещение - один из 12 важнейших праздников на церковном календаре. Его отмечают во время предпасхального поста, когда под запретом мясо, яйца, молоко и алкоголь, но на Благовещение разрешена рыба и пища с растительным маслом.
Поздравления в прозе
В Благовещение желаю искренней веры и чистых помыслов, в душе - гармонии, на сердце - тихой радости. Пусть Господь оберегает от напасти вашу семью, а молитва всегда дарит просветление и указывает на правильный жизненный путь.
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Пусть вера в Бога не ослабнет, а каждый день будет добрым и удачным. Пусть ангел-хранитель неустанно бережет, направляет и способствует благополучию.
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Желаю жить истинными ценностями, ощущать любовь Господа каждой клеточкой души и неустанно следовать своему предназначению! Не позволяй душе лениться или скучать. Здоровья самого крепкого вам, вдохновения и благословения!
Пусть исполняются все самые заветные желания. Счастья и гармонии, пусть вера становится сильнее с каждым днем, а Всевышний посылает в ответ Свое благословение!
Желаем неиссякаемой веры, Божьей благодати, душевной гармонии и природной щедрости! Пусть Бог слышит и исполняет молитвы, вознаграждает за все благие дела!
Бажаю в житті багато несподіваних чудес і теплих надій. Щасливого та довгого життя без зайвих думок, але неодмінно з посмішками та гарними справами. Нехай ангели збережуть тебе від усього лихого і не втомлюються направляти тебе на світлу сторону життя.
В Благовіщення бажаю бути милосердним, добродушним, втілювати тільки добрі плани. Нехай серце буде чуйним, а душа - чистою. Ніколи не втрачай віри в Бога і надії на Його допомогу. Нехай твої молитви почують, в твоєму домі оселиться щастя, повага і любов, прийде покаяння в земних гріхах і благополучне їх прощення. Світлого і мирного життя!
Счастья желаем на века,
Пусть здоровье не покидает.
Любовь все сферы наполняет,
И вера будет долгие года!
Пусть счастье в Благовещенье новое придет,
Напасть и грусть от вашей семьи отведет,
Апрель принесет тепло, растает мерзлота,
Архангел возвестит о рождении Христа!
Эта жизнь нам Богом дана,
Все вершится с его позволения,
Будет жизнь пусть полна мира и добра
В светлый праздник - Благовещение!
В этот праздник пусть ангел направит,
Не даст ни упасть, ни споткнуться,
Пусть будут верными друзья,
Чтобы всегда мог им ты улыбнуться.
Пусть ангел-хранитель тебя бережет,
Лишь добро в твою жизнь посылает!
Пусть озарится твой жизненный путь
Веселым смехом и улыбками!
Момент ты этот не забудь,
Работая над своими ошибками!
С Благовещением сердечно поздравляю
И желаю помощи Господа во всём.
Пусть на небе ангел охраняет,
Полной чашей будет ваш уютный дом.
Пусть радостный праздник Благовещение принесет все только хорошее, подарит счастье и радужные деньки.
В Благовещение желаю Божьей благодати, крепкого здоровья и верного Ангела-Хранителя!
Пусть не ослабевает вера, а в сердце царит благодать! С Благовещением!
Пусть праздник Благовещение принесет радость, удачу, счастье и исполнение желаний.
Желаем коллекционировать только позитивные моменты жизни. С Благовещением!
Пусть светит ярко солнце у вас над головой и на пути пусть сохранит Господь!
Пусть Всевышний будет участлив к твоей судьбе, помогает в сложных ситуациях и наставляет на верный путь.