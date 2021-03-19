В итальянской провинции Порденоне танк во время учений по ошибке начали стрелять в сторону населенного пункта и повредили стену куриной фермы. В результате взрыва и обрушения части здания, в котором они жили, многие птицы погибли.

Об этом пишет газета il Fatto Quotidiano.

Обстрел произошел ночью в среду, 17 марта, на местном армейском полигоне. Однако хозяева птицефермы увидели разрушения лишь на следующее утро, придя на работу.

Местная прокуратура уже начала расследование. Следователи наложили арест на четыре танка, которые принимали участие в учениях. Теперь военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населённого пункта с учётом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.

Ранее мы рассказывали, как мужчина застрелил на охоте приятеля, перепутав его с дичью.

Также сообщали, что военные на учениях выстрелили в журналиста.

