Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал законность последних решений СНБО.

"Сам механизм санкций СНБО законен. А наличие оснований по конкретным юрлицам и физлицам может оценить только член СНБО или сотрудник СБУ на основании материалов. Я не имею доступа к этим данным", – отметил Малюська.

По его мнению, Совбез Украины имеет право вводить санкции против граждан собственной страны.

"Санкции на сотни граждан Украины и десятки украинских юрлиц уже вводились на протяжении последних пяти лет, а может, и больше. Они были введены указом президента Петра Порошенко. И никакой шумихи из-за этого не было. Часть физлиц воевали против Украины, в указе даже есть их позывные, но по большинству санкционных лиц вообще нет данных, в достаточной мере конкретизирующих личность. Почему они там – я не знаю, это закрытые данные. Так что санкции Совбеза Украины против украинцев – не изменение практики, а продолжение практики, которая существовала много лет", – комментирует министр.

Малюська также отмечает, что СНБО имеет право не раскрывать общественности и даже самим юрлицам и физлицам основания для введения санкций.

"Это данные следствия. В СНБО могут открывать эти данные, если это не повредит целям следствия. Если человек не доволен, что на него ввели санкции — это можно оспаривать в Верховном суде. Но суд будет рассматривать эти дела в закрытом режиме, скорее всего. Опять-таки, тайна следствия, гостайна. Но все в рамках законодательства", – отмечает Денис Малюська.

К тому же, по его мнению, СНБО может заниматься вопросами не только нацбезопасности.

"Если вы посмотрите на деятельность СНБО, она никогда не касалась только узких направлений. Иногда в СНБО выдавали решения, которые не были связанны с армией или войной, например по вопросам энергетики и энергетической безопасности. В круг СНБО также входит и экономическая безопасность. Если рассматривать санкции против “Спортмастера” — это был не украинский, а сингапурский “Спортмастер”. Опять-таки у меня нет доступа к материалам следствия. Но по слухам, они собственники сети, которая работает в Крыму. В этом была причина санкций", – отметил Малюська.

По его мнению, любое коллективное принятие решений, как в СНБО, влечет за собой коллективную безответственность. Персональной ответственности за принятые решения члены СНБО не несут.

"Размывание ответственности — нормальное побочное последствие любого коллективного решения. Возьмите решения местного совета, парламента, Кабмина. Никогда в истории отдельные члены этих коллективных органов не несли ответственности за коллективные решения. Кроме редких уголовных дел. К ответственности всегда привлекается тот, кто ставит подпись. За решения местного совета никогда не привлекались депутаты, которые голосовали, только сотрудники аппарата, глава комитета, который документ незаконно оформил: подписал, завизировал или включил в повестку. Все адвокаты и юристы об этом знают. СНБО – не исключение", – рассуждает Денис Малюська.

Министр юстиции также прокомментировал поручение СНБО к СБУ проверить голосование за Харьковские соглашения на предмет государственной измены. И оценил процессуальные перспективы этого дела – удастся ли привлечь депутатов или тогдашнего главу парламента к ответственности и при каких условиях.

"В СНБО обращают внимание правоохранительных органов, СБУ, чтобы они проверили наличие государственной измены во время ратификации Харьковских соглашений. Если депутаты искренне считали, что правильно голосовать за Харьковские соглашения, то я не понимаю, как за само голосование их можно привлечь к ответственности. Но это если депутат прочитал законопроект и нажал на кнопку. А если докажут, что депутаты, например, голосовали за взятку – уже будет состав преступления. И то – за взятку, но не за госизмену. Но, например, если какой-то депутат сотрудничал с ФСБ, разведкой РФ, и уговаривал всех голосовать, тогда речь может идти и о госизмене", – отмечает Денис Малюська.

По словам главы Минюста, даже при наличии состава преступления к ответственности не удастся привлечь всех 236 депутатов. Только отдельных лиц и только в случае, если удастся доказать наличие чего-либо, кроме самого факта голосования. То же самое касается и главы парламента Владимира Литвина, роль которого отдельно подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Все, что было до или после голосования, или если голосование является частью большого плана, содержащего признаки госизмены – тогда привлечение к ответственности возможно. Но не всех 236 депутатов, а отдельных лиц, и только в случае, если удастся доказать наличие чего-либо, кроме самого факта голосования. То же самое касается тогдашнего спикера парламента Владимира Литвина. Даже сам факт его подписи как главы Рады ничего не значит – только если ему за эту подпись занесли деньги, допустим, или он это сделал по указке органов государства-агрессора. Тогда возможно. Но если все было по регламенту – нет. Если брать просто сам факт голосования, то процессуальная перспектива этого дела будет очень спорная", – отмечает министр юстиции.

Ранее "Страна" сообщала, что Малюська хочет построить в Борисполе новую тюрьму за миллиард, а часть Лукьяновского СИЗО превратить в отель.

Также мы писали о том, что в Украине закрыли уже 39 тюрем. Заключенных увозят, персонал - увольняют.