Верховная Рада приняла закон, который освобождает производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения от гражданской ответственности.

Решение было принято на заседании парламента в пятницу, 19 марта.

Речь идет о доработанном законопроекте №5247. "За" него проголосовали 236 парламентариев.

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей. Закон будет действовать в течение четырех лет.

Также в закон про вакцины внесены еще две правки:

Медработники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции. Кабмин в течение 2 недель должен разработать механизм выплат за поствакцинальные осложнения.

Напомним, в законопроекте №5247 от 15 марта, который внес в Раду Кабмин, предлагалось дополнить ст.9 Закона Украины новой частью 6.

В этом дополнении предполагают освобождать от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин.

В пояснении к законопроекту такие меры объясняются авторами потребностью в создании законодательной площадки для применения вакцин по экстренной процедуре - Emergency Use Authorization (EUA). (EUA — это механизм, способствующий доступности и использованию вакцины во время чрезвычайных ситуацией в сфере охраны здоровья, какими и является пандемия COVID-19).

Отметим, что еще вчера, 18 марта, эксперты Рады раскритиковали этот закон, поскольку он может привести к бесконтрольному ввозу некачественных препаратов и отказу от ответственности, даже если погибнут люди.