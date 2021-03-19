Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Соответствующий указ был издан в пятницу, 19 марта.

"Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю (...) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича - Вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, очередное заседание СНБО состоится уже сегодня. По словам народного депутата из фракции "Голос" Юлии Клименко, в этот раз члены Совета обсудят ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине и возможное ужесточение карантинных ограничений.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 11 марта. Совет нацбезопасности на три года продлил санкции против "Сбербанка" и "Проминвестбанка" и поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения 11 лет назад.