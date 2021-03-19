В Минюсте подняли минимальную заплату тюремным надзирателям. Теперь они получают от 9 тысяч гривен в месяц.



Об этом "Стране" сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы подняли минимум: среднегодовая зарплата с помесячной разбивкой для младшего офицерского состава должна быть не ниже 9 тысяч гривен. Зарплата зависела и зависит от многих факторов: стажа, звания, фонда оплаты труда и наличия вакантных мест и т.д. Были те, кто получал 9 и раньше, а были и те, кто получал 7 тысяч. Сейчас немного выросло у всех. Зарплату подняли в декабре прошлого года. В первом квартале этого года надзиратели получат чуть меньше, но в последующих трех кварталах будет компенсация, и все равно зарплату выведут на уровень выше 9 тысяч", - заявил Малюська "Стране".

Он объяснил, что в первом квартале Минфин срезал уровень оплаты труда по всем органам власти.

"Традиционная практика Минфина – давать меньший объем фонда оплаты труда в первом квартале. Потом в следующих кварталах фонд растет и в расчете за год зарплата доходит до нормального планируемого нами уровня. Это касается всех госорганов, в том числе центрального аппарата Минюста. Оклады, хоть они и так невысокие, не трогали, но мне, как и моим заместителям, срезали премии и надбавки", – отметил Денис Малюська.

Малюська отметил, что его зарплата колеблется от 50 до 60 тысяч гривен в месяц.

"У меня и так зарплата меньше, чем у моих замов. А среднегодовая чаще получается ниже, чем у директоров департаментов. На политической должности некрасиво получать высокую зарплату. Но моей зарплаты и зарплаты жены нам почти хватает на наши нужды. Но все равно мне периодически приходится снимать деньги из своих накоплений, полученных из частного пенсионного фонда. Неожиданно, но карантин помог – тратить особо не на что. Но когда коронавирус закончится, финансовые проблемы остро встанут в моей семье. И карточка пенсионного фонда начнет таять быстрее", – отметил министр.

Он отметил, что низкая зарплата может стать поводом для его отставки.

"А как жить, если деньги закончатся? У меня четверо детей. Конечно, это будет мотивом для отставки. У меня было 40 тысяч долларов на карточке, 6 тысяч уже ушло на компенсацию разницы с зарплатой, которой не хватает", - сообщил министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Малюська хочет построить в Борисполе новую тюрьму за миллиард, а часть Лукьяновского СИЗО превратить в отель.

Также мы писали о том, что в Украине закрыли уже 39 тюрем. Заключенных увозят, персонал - увольняют.