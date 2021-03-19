Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью "Стране" рассказал, собирается ли вводить локдаун в городе, и при каких условиях.

— Вы будете вводить локдаун в Одессе по примеру Львова и Киева?

— Я склоняюсь к своему варианту. Мы будем отслеживать чуть ли не по минутам напряжение в наших больницах, процент выздоровления, степень тяжести заболевания. Все это суммарно будем оценивать. Но я склонен к тому, чтобы все-таки вводить локдаун.

— Почему?

— Мы бы сами справились в Одессе. Но я же понимаю, что такое локдаун в Киеве. Сейчас пол-Киева будет в Одессе.

— В смысле?

— Киевляне, которые привыкли сходить в ресторанчик, тусануть, прогуляться сейчас сядут в машину, четыре часа езды — и они уже у нас в Одессе. Только из-за этого мы можем ввести локдаун. Вот мне говорят: что это у вас в Одессе все веселятся летом на дискотеках? А как, если вся Украина здесь? Такая же ситуация была зимой: все поехали в Буковель. И все знали об этом. Так надо было на упреждение работать. А не создать тусовку на зимнем курорте у подъемников. А теперь мы все получили новую волну заболеваемости, которая идет оттуда — из Буковели. Прямая связь между Буковелью и нынешним локдауном.

— Все-таки, при каких условиях вы введете локдаун в Одессе?

— Первый признак: заболеваемость. Люди расслабились. Если раньше, когда заболевали, сразу бежали делать тест, то сейчас снизилось количество тестирований. Мы наблюдаем: если один человек в семье заболел, остальные тестироваться уже не идут. Они сразу покупают одинаковые лекарства и пьют их. Если нет осложнений, сидят дома. А вот когда появляются осложнения, уже обращаются к врачу.

— Как эта тенденция отразилась на заполняемости коек в больницах?

— У нас поменялось соотношение. Раньше было 60-70% больных средней тяжести, 30% максимум болели в тяжелой степени. Теперь наоборот: в больницах 60% и больше тяжелых больных.

— В чем причина?

— И вирус помолодел, и сами люди как-то привыкли. Раньше только кашлянул — сразу бежали в больницу еще при легко-средней тяжести. А теперь тянут, не обращаются к врачу до последнего. Я сам болел первые дни нормально, а на 6-7 день началось обострение. Меня положили в больницу. Тогда нужна обязательно койка с кислородом и постоянное наблюдение.

— Что еще, помимо уровня заболеваемости, повлияет на ваше решение — вводить или не вводить локдаун?

— Мы на контакте с мобильными операторами. Мониторим ситуацию по нагрузке на мобильные сети. Если мы будем видеть четкую миграцию людей к нам после локдауна в других областях, будем вынуждены "прикрыть" Одессу.

— Мы с вами делали интервью год назад, на фоне введения первого локдауна. Что изменилось за это время в отношении государства к проблеме коронавируса в целом?

— Глобально ничего не поменялось. Столько проблем, что не знаю, с чего начать. Остались те же двойные стандарты: кому-то можно работать, кому-то нельзя. Мы закрываем школы, предприятия, ограничиваем движения транспорта, количество стоячих и сидячих мест. Заставляем людей надевать маски. Но сегодня есть социальные сети, интернет-пространство, и когда люди, не стесняясь, выкладывают в этот период фото с дискотек и салют бабахают по ночам, это вызывает недовольство. Если есть угроза, закрывайте всё и всех. И такой подход везде. Должна быть единая позиция, а у нас двойные стандарты.

— Почему центральная власть не вводит общенациональный локдаун, а говорит, чтоб мэры активнее принимали решения?

— Они играют в политику: понимая, что карантин вызовет недовольство категории бизнесменов, решили отдать решение на откуп местным властям. Пускай, мол, сами вводят локдаун, и люди пусть на них ругаются. Но если у центральной власти есть главный санврач, вирусологи в правительстве, то мы оцениваем эпидситуацию по новостям в СМИ. Так скажите внятно тогда, что делать. А так они пугают коронавирусом всех, а сами не хотят принимать решения. Мы сталкиваемся каждый день с потасовками, руганью в троллейбусах, потому что работники коммунальных служб требует от пассажиров надеть маску.

Если кто-то в плохом настроении, может и послать в ответ — мол, отцепитесь от меня. Или мы бараны, которым все нужно соблюдать, а другим можно не соблюдать? Кто-то начинает рассуждать, а защищают ли вообще эти маски? По вакцине аналогично — хорошая она или плохая? Полная неразбериха.

— Какая ситуация по заболеваемости в Одессе?

— Заболеваемость повысилась. В сутки за сегодня у нас прирост 475 заболевших. Количество свободных койко-мест — 32. Это, конечно, очень мало. Но у нас есть запас. Мы вводим еще 110 коек с кислородом в 8-й больнице. Но ещё есть большая проблема - миграцией врачей.

— О чем вы?

— Недавно мы в Одессе открыли ПЦР-лабораторию, обучили лаборантов. А сейчас два лаборанта уезжают в Польшу. После того, как научились работать. Медсестры, кого не держат здесь дети, семья — тоже уезжают. Там платят в два-три раза больше, другие условия. По слухам, если к ним приезжает медработник, рабочую визу оформляют за день. У нас не хватает реаниматологов, анестезиологов, которые могут подключать ИВЛ. Люди устали. А теперь мы еще и вводим локдаун. Кто уколы завтра будет делать?! Если СНБО заседает, он мог бы и эти вопросы решить. Я сейчас даже не как мэр рассуждаю, а как гражданин: ёлки, если вы хотите спасать людей, давайте защищать национальные интересы! Надо сохранить людей! Давайте зарплаты медикам повысим, дадим им гарантии на уровне государства, чтобы они не уезжали. А сейчас мы медперсонал обучили — они уехали. Обучили — уехали. Ну, что это такое? Раньше как было, в старые времена: отучился в институте — год-два отработай там, куда тебя государство пошлет. В государственной больнице, например. На период пандемии можно хотя бы элементы этой практики ввести?

— В Одессе, как и по всей Украине, стартовала вакцинация. Первая категория — медики, работающие с ковид. Большой ли среди них уровень отказов от прививок?

— Сейчас не модно об этом говорить, но достаточно много отказов. Во-первых, люди опасаются. Во-вторых, то, что сейчас творится в борьбе за тот или иной препарат... А тут еще новости, что главный санитарный врач на 10-й день после вакцины заболел. Неужели они думают, что это прибавляет популярности этой вакцине?

— То есть Виктору Ляшко стоило промолчать о том, что он заболел?

— Я не говорю, что нужно замалчивать эти вещи. Наверное, нужно об этом говорить. Но борьба за торговую марку вакцину превратилась в какие-то информационные войны и подыгрывание той или иной стране-производителю. Или когда государственный политик заявляет, что вакцина, извините, г@вно, — за ним же тоже есть определенный электорат, который на это реагирует.

— Как много политики в решениях мэров, в частности Кличко, вводить локдаун в своих городах?

— Не совсем правильно мне давать характеристику Виталию. Ему на месте виднее. А Киев вы знаете лучше, чем я. Киев любит отдыхать. Люди, которые могут позволить себе лекарства, не особо боятся заболеть. Они ходили и будут ходить в рестораны, ночные клубы. Почему мы иногда вынуждены вводить локдаун? Потому что, если он какой-то гибридный, от него смысла нет.

— В каком плане гибридный?

— Вот например, оранжевая зона карантина. Не знаю, кто это вообще придумал. Нам говорят: ограничить количество людей в транспорте. А каким образом, если предприятия не закрыты? У нас на остановках толпа хуже, чем если они просто сядут в троллейбусы и разъедутся. Это скандал, это скопление людей на остановках. Но мы не можем не выполнить этот пункт. Поэтому иногда нужно закрыть все.

Напомним, в Киеве в ночь с пятницы на субботу, 20 марта, до 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения. Мэр Виталий Кличко, анонсируя ограничения на брифинге, указал, что причина - рост числа заболевших ковидом в столице.

C 19 марта карантин ужесточают и во Львове.

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