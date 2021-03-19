Украина получит первую партию вакцины от коронавируса производства компании Pfizer не в апреле, как анонсировалось ранее, а до конца мая.

Об этом в ходе часа вопросов правительства на заседании Рады 19 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"18 марта я получил заверение, что до конца марта или в начале апреля в рамках международной инициативы Covax мы получим партию в 570 тысяч доз AstraZeneca. А до конца мая - еще 1,1-1,2 млн доз производства этой компании, а также вакцины компании Pfizer", - сказал Степанов.

По его словам, в ближайшее время из Индии в Украину отправят 1,5 млн доз вакцины Covishield. Также ожидается поставка китайской вакцины Coronavac от Sinovac Biotech.

"По предварительным договоренностям, мы также ожидаем поставку в Украину уже законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech. Обе вакцины на всех этапах клинических исследований показали очень высокие результаты. Доказанная эффективность Novavax составляет 89,3%, а вакцины от Bharat Biotech - 81%", - заявил Максим Степанов.

Напомним, ранее главсанврач Ляшко заявил, что украинцы не имеют права выбирать между вакцинами Pfizer и CoviShield.

Также мы писали о том, что 10 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает вакцину Pfizer в ближайшие недели.