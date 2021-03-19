Соседствующие с Украиной страны, кроме Румынии, Беларуси и РФ, попали в "красную" карантинную зону из-за заболеваемости Covid-19. Речь идет о Венгрии (934,2 случая Covid-19 на 100 тыс. населения), Польше (542,1), Словакии (532), Молдове (471,3). Об этом говорится на сайте Минздрава.

В "зеленую" вошли Румыния (303,1 случаев заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения), Беларусь (148,8) и РФ (91,1).

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (354,5). Всего - 44 страны.

Среди стран "красной" зоны также Чехия, Черногория, Швеция, Италия, Словения, Израиль, Франция, Нидерланды и Австрия.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Бельгия, Греция, США, Швейцария, Турция, Дания, Германия, Испания, Канада, Великобритания, Грузия и Египет.

Напомним, что по прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина будет требовать отрицательный тест на коронавирус для въезжающих в страну.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали наибольшее в 2021 году число новых случаев коронавируса.