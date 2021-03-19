В пятницу, 19 марта Европейская комиссия объявила о начале третьей волны пандемии на территории Европы.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге, сообщает ТАСС.

По ее словам, третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.

Напомним, 16 марта во Франции объявили об обнаружении нового штамма коронавируса и о начале третьей волны Covid-19.

Перед этим о начале третьей волны коронавируса объявили австрийские власти.

