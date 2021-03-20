Глава Минюста Денис Малюська рассказал "Стране", что ему не удалось воплотить в жизнь идею с наймом на работу пожизненно заключенных.

Напомним, в интервью "Стране" в прошлом году министр рассказывал, что хотел бы устраивать пожизненников на работу в колл-центр.



"Не взял никого из пожизненно заключенных на работу. Эта инициатива не в приоритете. Но мы все равно это сделаем, идея хорошая. Пока мы только немного снизили сумму, которую забираем из зарплат заключенных, чтобы им выгоднее было работать. На руки заключенные получали очень мало – иногда речь шла всего несколько сотен гривен за месяц. С их зарплаты удерживались налоги, плюс определенный процент официально уходил в доход тюрьмы. В конце прошлого года мы снизили процент, который удерживаем с их зарплаты – с 50 до 25%. Это будет для заключенных стимулом официально трудоустраиваться в тюрьме, а не заниматься мошенническими схемами", – заявил Малюська.

Ранее "Страна" сообщала, что Малюська хочет построить в Борисполе новую тюрьму за миллиард, а часть Лукьяновского СИЗО превратить в отель.

Также мы писали о том, что в Украине закрыли уже 39 тюрем. Заключенных увозят, персонал - увольняют.