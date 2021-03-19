Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности". Документ предусматривает создание реестра коллекторских компаний.

Соответствующее решение 274 голосами "за" парламентарии поддержали на заседании в пятницу, 19 марта.

Согласно законопроекту, все коллекторские компании обязаны будут зарегистрироваться в специальном публичном реестре, который будет вести Нацбанк. Финрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

Также документ обязывает банки и финансовые учреждения уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей еще на стадии подписании договора о предоставлении кредита. Кроме того, кредитор будет обязан публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Согласно законопроекту, коллекторы имеют право звонить должнику не больше двух раз в день с автодозвоном в течение 30 минут, только с 9:00 до 19:00 в рабочие дни.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 27 января.

Ранее мы писали о том, какие правки были внесены в документ после первого чтения.