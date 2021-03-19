Министерство юстиции планирует построить в Умани тюрьму нового формата - так называемую модельную тюрьму, в которой хотят воплотить все лучшие европейские практики.

Об этом "Стране" сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Внутри тюрьмы жизнь значительно отличается от жизни на воли. А мы считаем, что человека нужно окунать в то, что его ожидает при выходе. Начиная с самого простого: в модельной тюрьме у заключенных будет кухня, им нужно будет самим планировать свой бюджет, будут заниматься спортом. Не будет жесткой тюремной иерархии, но контроль будет достаточно высоким за счет современных технологий. Возможно, внедрим специальные электронные браслеты, которые будут отслеживать перемещения заключенных. Мы еще определяемся с местом, но предварительно, это будет Умань. Там есть нерабочая тюрьма, ее закрыл предыдущий состав министерства. Но само здание в хорошем состоянии, там раньше была женская тюрьма", - заявил "Стране" Денис Малюська.

По его словам, концепция модельной тюрьмы в Минюсте уже готова. Ее готовили канадские партнеры, а большую часть подходов и методик переняли у Норвегии, где подобные тюрьмы - норма.

"Будет проводиться индивидуальная работа не только с заключенными, но и с сотрудниками тюрьмы. Нам не подойдут старые кадры – скорее всего, для новой системы нужны будут новые сотрудники, выпускники академии. Возможно, получится отправить сотрудников на стажировку за границу. Мы консультируемся с норвежцами, так как они самые продвинутые в этом плане, у них чуть ли не все страны Восточной Европы получают консультации. Будет у нас в Умани "маленькая норвежская тюрьма". Когда будет заселение - определимся в конце весны", - рассказал "Стране" Денис Малюська.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Малюська отчитался о закрытии в Украине 39 тюрем: заключенных увозят, персонал - увольняют.

Также мы сообщали, что Малюська хочет построить в Борисполе новую тюрьму за миллиард, а часть Лукьяновского СИЗО превратить в отель.