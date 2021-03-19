В ходе заседания в пятницу, 19 марта, Верховная Рада поддержала решение об отмене очередных пленарных заседаний, запланированных на время локдауна в Киеве, который продлится с 20 марта до 9 апреля.

За соответствующий проект постановления проголосовали 298 народных депутатов.

Так, на неделе с 29 марта по 2 апреля будет проводиться работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.

При этом сейчас Рада вновь собралась еще на одно внеочередное заседание. Чтобы проголосовать, в частности, за отмену перехода на летнее время. А также за закон об отмене ответственности для производителей вакцин от коронавируса за последствия их использования.

Напомним, "Страна" писала о том, чем еще занималась Рада на заседании в пятницу, 19 марта.

Кроме того, сообщалось, что в законопроект об отмене летнего времени уже внесли правку, которая позволит не переводить стрелки 28 марта.