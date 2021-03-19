В пятницу, 19 марта, в московском метро на станции Старокачаловская произошел странный инцидент. Там по рельсам гулял мужчина в форме красноармейца.

Видео появилось в сети сегодня утром.

Одетый в мундир красноармейца с буденовкой и походным рюкзаком за спиной парень шел по рельсам с телефоном в руках. Видимо, в нем была карта и он искал выход.

Подобный перфоманс не оценили правоохранители. Один из полицейских спрыгнул к нему на рельсы и силой вытащил мужчину наверх.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове "переименовали" станцию метро в честь НАТО и развесили на ней большой американский флаг.

Также сообщалось, что у киевлянина, который отказался надевать маску в метро из-за вышек 5G, нашли амфетамин.