Компания Facebook , которая недавно анонсировала запуск специальной платформы для писателей, работает над созданием версии приложения Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Новое приложение был анонсировано внутри компании в четверг (18 марта - Ред.), но оно еще не запущено", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что сейчас Instagram требует, чтобы пользователи имели возраст не менее 13 лет.

"Дети все чаще спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. Сейчас для родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, как, например, с Messenger Kids - которые подходят для детей и управляются родителями", - сказал представитель Facebook Джо Осборн.

Messenger Kids - версия программы обмена сообщениями Facebook для подростков, которая имеет включает в себя ряд функций родительского контроля.

Ранее мы рассказывали, что Facebook собирается за миллиард купить стартап Kustomer, создающий платформы услуг и чат-боты.

Также сообщали, что в Instagram появится новая функция.