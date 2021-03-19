Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что заявление его американского коллеги Джо Байдена о том, что он считает Владимира Путина убийцей является недопустимым.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Что касается ответа президента РФ Владимира Путина, который сказал на слова Байдена, что "кто как обзывается, тот сам так называется", его Эрдоган посчитал "роскошным".

"Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ", - сказал Эрдоган.

Напомним, после слов Байдена об убийце, Путин предложил ему поговорить лично в прямом эфире.

Также мы писали о том, что на предложение Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире в Белом доме ответили, что президент занят.