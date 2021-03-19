Россия впервые в истории вывела все подводные лодки Черноморского флота на боевое дежурство в море.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", - сказал командующий ЧФ, вице-адмирал Игорь Осипов.

"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств", - заявил старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин.

По его словам, данный формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз. Он добавил, что сейчас все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. С 19 по 29 марта в Черном море пройдут международные учения НАТО "Sea Shield 21", за организацию которых отвечает Румыния. В них примут участие 2,4 тысячи военных из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Также в них будут задействованы 18 боевых кораблей и 10 самолётов.

Напомним, 16 марта Украинские военно-морские силы провели в Черном море тренировку с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2.

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