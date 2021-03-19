В Верховной Раде не приняли №4201 "Об исчислении времени в Украине", который должен был отменить перевода часов на летнее время. За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 212 депутатов.

Закон 226 голосами отправлен на повторное второе чтение и если до даты перевода (28 марта) не состоится еще одного голосования - стрелки в конце марта в Украине переведут, как обычно.

В ходе рассмотрения депутаты успели отклонить важную правку по поводу того, чтоб закон вступил немедленно.

"После провала правки о немедленном вступление в силу закона о времени Рада провалила и в целом весь этот закон. Закон отправлен на повторное второе чтение. То есть если не будет ещё одного внеочередного заседания до конца марта, то в этом году Украина вновь перейдёт на летнее время", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, об отмене перевода часов заговорили еще в октябре 2020 года. Тогда среди причин называли противодействие российской агрессии.

К теме вернулись в конце февраля. Тогда норму Стефанчука поддержал профильный комитет по вопросам экономического развития и предложил принять законопроект в первом чтении.

Ранее "Страна" разбиралась в законопроекте и его возможных предпосылках.