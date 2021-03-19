Российская телеведущая Ксения Собчак заплатила 50 тысяч рублей освободившемуся из российской колонии после 17-летнего заключения 70-летнему Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", за участие в ее фильме. Также она оплатила ему мебель.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Ксения Анатольевна приехала в гости к Виктору Мохову - насильнику и педофилу, несколько лет державшему в подвале двух девочек, - 16 марта. Посидели, пообщались "по делюге", съездили на завод и на могилку мамы - все, конечно, для съемок новой нетленки. Вот только гонорар звезды оказался не звездным: 50 тысяч + диван, стол и стулья для загородного дома, в который маньяк вернулся после 17 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Также опубликован аудио-файл с записью телефонного разговора Мохова, в котором он рассказал о визите Собчак и своем гонораре.

"Мохов говорит, что это (50 тысяч - Ред.) "копейки". По его словам, все договоренности о съемках идут через посредника - журналиста Льва С. Он же решает денежные вопросы со всеми жаждущими, он же общался с командой Собчак, которая дала площадку для высказывания и оплатила пару месяцев безбедного существования скопинского маньяка", - говорится в сообщении.

Напомним, Мохов отбывал срок за похищение и изнасилование двух девочек - Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. Одной из них было 14 лет, а другой - 17 лет. Он похитил их в 2000-м году в городе Скопине Рязанской области и продержал в специально оборудованном бункере 1296 дней, почти 3,5 года.

За любое неповиновение маньяк лишал пленниц еды, воды, света, бил резиновым шлангом и разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из пострадавших дважды рожала в неволе от преступника, но оба раза он отбирал детей. Спасти девочек удалось после того, как они смогли чудом передать записку на волю. В мае 2004 года их освободили.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.

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