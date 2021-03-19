Регламентный комитет Верховной Рады предложил изменения календарного плана и отправил нардепов на трехнедельные каникулы, в связи с ужесточением карантина в Киеве.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура у себя в Telegram-канале в пятницу, 19 марта.

"Депутаты тоже уходят на карантин. Регламентный комитет Парламента предложил изменения в календарный план работы сессии на март-апрель в связи с введением усиленного карантина в Киеве", - написал он, добавив, что работа продолжиться на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.

Согласно проекту календарного плана, с 22 марта по 9 апреля, пленарные заседания проводиться не будут. Ближайшее очередное заседание назначено на вторник, 13 апреля.

Напомним, в Киеве в ночь с пятницы на субботу, 20 марта, до 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения. В связи с этим председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в регламентный комитет с поручением срочно провести заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об изменении календарного плана сессии.

Между тем сегодня в Раде пройдет сразу три заседания.

Очередное пленарное заседание, где выступил президент Литвы, уже закончилось. В 13:00 началось внеочередное заседание Рады. На повестке дня два вопроса: локдаун в Киеве и скандальный законопроект №5247, которым предлагается освободить поставщиков вакцин от ответственности за последствия их применения. На третьем заседании (тоже внеочередном) нардепы рассмотрят законопроект про отмену летнего времени, коллекторские законы и законопроекты про валютных заемщиков.