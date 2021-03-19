Если 19 марта в Раде примут законопроект по отмене перевода часов, он вступит в силу с момент публикации, а не через три месяца, как об этом сообщали раньше. То есть, в случае его принятия, в ночь с 27 на 28 марта Украина уже не будет переходить на летнее время.

Это следует из текста таблицы поправок к законопроекту, опубликованному на сайте Верховной Рады

Ранее, до внесения правок, в законопроекте действовал важный ограничитель. В тексте указывалось, что законопроект вступает в силу через три месяца после принятия. То есть, даже если бы власти успели бы проголосовать за законопроект до 28 марта, нынешний перевод часов все равно бы состоялся.Теперь же, если законопроект будет принят, перевода часов не будет.

Примечательно, накануне "Страна" прогнозировала вариант, при котором соответствующая правка, с изменением даты вступления законопроекту в силу, может быть внесена непосредственно перед голосованием.

Напомним, на 19 марта в Раде запланированы сразу три заседания. Рассмотрят "коллекторские" законы и отмену "летнего" времени.

Кроме того, в этот день в Верховной Раде выступил президент Литовской Республики Гитанас Науседа