"Слуга народа", киборг и начальник детективов НАБУ. Кто прошел в финал конкурса на главу САП
В финал конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя прошли 37 из 133 кандидатов. Среди них 35 мужчин и 2 женщины.
Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ по результатам второго тура конкурса.
17 марта 133 кандидата прошли тест на знание законодательства, по результатам которого 98 человек были допущены во второй этап, включая 85 на должность главы САП и его заместителя.
18 марта состоялся второй этап, который включал в себя компьютерное тестирование и навыки претендентов.
По его результатам в следующий этап, финальный, прошли 37 кандидатов на две должности - руководителя САП и заместителя руководителя САП, а также 15 кандидатов на должность начальника отдела САП.
Список финалистов на должность главы САП и его заместителя:
- Кролевецкая Елена Сергеевна - 135 баллов
- Гейко Алексей Владимирович - 133
- Семак Игорь Анатольевич - 133
- Формагей Александр Леонидович - 132
- Кравец Виталий Васильевич - 131
- Яровой Сергей Александрович - 131
- Пикуль Святослав Тарасович - 130
- Филоненко Тарас Михайлович - 128
- Костин Андрей Алексеевич - 126
- Касьян Андрей Алексеевич - 124
- Сымкив Роман Ярославович - 124
- Гулкевич Владимир Дмитриевич - 122
- Семенюк Алексей Валерьевич - 122
- Школьный Игорь Олегович - 122
- Браверман Олеся Александровна - 12
- Дутковский Адриан Юрьевич - 120
- Сабада Александр Николаевич - 118
- Войтенко Антон Борисович - 117
- Дюрдь Виталий Иванович - 117
- Куций Виктор Васильевич - 117
- Овчаренко Антон Сергеевич - 117
- Бахмут Сергей Игоревич - 116
- Божко Александр Сергеевич - 116
- Тимошенко Максим Петрович - 116
- Гиренко Вадим Вячеславович - 115
- Смилий Иван Витальевич - 115
- Грищук Максим Александрович - 113
- Киселевич Иван Петрович - 112
- Клименко Александр Васильевич - 112
- Синюк Андрей Владимирович - 112
- Щербай Тарас Андреевич - 112
- Кареев Александр Михайлович - 111
- Борисенко Олег Владимирович - 110
- Дорошенко Ярослав Владимирович - 110
- Пиун Сергей Петрович - 110
- Чалый Александр Николаевич - 110
- Яроменок Роман Александрович - 110
Теперь кандидатов ждет проверка на полиграфе и собеседование с практическими задачами. Их будут оценивать определенным количеством баллов по установленной формуле.
Набравшая наибольшее количество баллов во втором туре Елена Кроловецкая - начальник подразделения детективов НАБУ. Вслед за ней идет старший инспектор НАБУ Алексей Гейко, прокурор ГПУ Игорь Семак, начальник служб по вопросам комплайенса "Укргидроэнерго" в Вышгороде Александр Формагей, прокуроры САП Виталий Кравец и Роман Сымкив.
Ранее "Страна" подробно писала, из кого будут выбирать нового главу САП. Из них в финальном списке не оказалось "вечно непроходного прокурора Майдана" Сергея Горбатюка, экс-нардепа Виталия Куприя, а также экс-и.о. генпрокурора Юрия Севрука.
Зато в нем оказался "слуга народа" Андрей Костин и "киборг" Максим Грищук - нынешний и.о. главы САП.
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