37 человек претендуют на пост главы САП. Фото: From-UA

В финал конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя прошли 37 из 133 кандидатов. Среди них 35 мужчин и 2 женщины. 

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ по результатам второго тура конкурса.

17 марта 133 кандидата прошли тест на знание законодательства, по результатам которого 98 человек были допущены во второй этап, включая 85 на должность главы САП и его заместителя. 

18 марта состоялся второй этап, который включал в себя компьютерное тестирование и навыки претендентов.

По его результатам в следующий этап, финальный, прошли 37 кандидатов на две должности - руководителя САП и заместителя руководителя САП, а также 15 кандидатов на должность начальника отдела САП.

Список финалистов на должность главы САП и его заместителя: 

  1. Кролевецкая Елена Сергеевна - 135 баллов
  2. Гейко Алексей Владимирович - 133
  3. Семак Игорь Анатольевич - 133
  4. Формагей Александр Леонидович - 132
  5. Кравец Виталий Васильевич - 131
  6. Яровой Сергей Александрович - 131
  7. Пикуль Святослав Тарасович - 130
  8. Филоненко Тарас Михайлович - 128
  9. Костин Андрей Алексеевич - 126
  10. Касьян Андрей Алексеевич - 124
  11. Сымкив Роман Ярославович - 124
  12. Гулкевич Владимир Дмитриевич - 122
  13. Семенюк Алексей Валерьевич - 122
  14. Школьный Игорь Олегович - 122 
  15. Браверман Олеся Александровна - 12
  16. Дутковский Адриан Юрьевич - 120
  17. Сабада Александр Николаевич - 118
  18. Войтенко Антон Борисович - 117
  19. Дюрдь Виталий Иванович - 117
  20. Куций Виктор Васильевич - 117
  21. Овчаренко Антон Сергеевич - 117
  22. Бахмут Сергей Игоревич - 116
  23. Божко Александр Сергеевич - 116
  24. Тимошенко Максим Петрович - 116
  25. Гиренко Вадим Вячеславович - 115
  26. Смилий Иван Витальевич - 115
  27. Грищук Максим Александрович - 113
  28. Киселевич Иван Петрович - 112
  29. Клименко Александр Васильевич - 112
  30. Синюк Андрей Владимирович - 112
  31. Щербай Тарас Андреевич - 112
  32. Кареев Александр Михайлович - 111
  33. Борисенко Олег Владимирович - 110 
  34. Дорошенко Ярослав Владимирович - 110
  35. Пиун Сергей Петрович - 110
  36. Чалый Александр Николаевич - 110
  37. Яроменок Роман Александрович - 110

Теперь кандидатов ждет проверка на полиграфе и собеседование с практическими задачами. Их будут оценивать определенным количеством баллов по установленной формуле. 

Набравшая наибольшее количество баллов во втором туре Елена Кроловецкая - начальник подразделения детективов НАБУ. Вслед за ней идет старший инспектор НАБУ Алексей Гейко, прокурор ГПУ Игорь Семак, начальник служб по вопросам комплайенса "Укргидроэнерго" в Вышгороде Александр Формагей, прокуроры САП Виталий Кравец и Роман Сымкив.

Ранее "Страна" подробно писала, из кого будут выбирать нового главу САП. Из них в финальном списке не оказалось "вечно непроходного прокурора Майдана" Сергея Горбатюка, экс-нардепа Виталия Куприя, а также экс-и.о. генпрокурора Юрия Севрука.

Зато в нем оказался "слуга народа" Андрей Костин и "киборг" Максим Грищук - нынешний и.о. главы САП.

Также мы рассказывали, почему глава САП Холодницкий в августе 2020-го досрочно ушел в отставку и кто его может заменить.

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