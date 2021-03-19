В финал конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя прошли 37 из 133 кандидатов. Среди них 35 мужчин и 2 женщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ по результатам второго тура конкурса.

17 марта 133 кандидата прошли тест на знание законодательства, по результатам которого 98 человек были допущены во второй этап, включая 85 на должность главы САП и его заместителя.

18 марта состоялся второй этап, который включал в себя компьютерное тестирование и навыки претендентов.

По его результатам в следующий этап, финальный, прошли 37 кандидатов на две должности - руководителя САП и заместителя руководителя САП, а также 15 кандидатов на должность начальника отдела САП.

Список финалистов на должность главы САП и его заместителя:

Кролевецкая Елена Сергеевна - 135 баллов Гейко Алексей Владимирович - 133 Семак Игорь Анатольевич - 133 Формагей Александр Леонидович - 132 Кравец Виталий Васильевич - 131 Яровой Сергей Александрович - 131 Пикуль Святослав Тарасович - 130 Филоненко Тарас Михайлович - 128 Костин Андрей Алексеевич - 126 Касьян Андрей Алексеевич - 124 Сымкив Роман Ярославович - 124 Гулкевич Владимир Дмитриевич - 122 Семенюк Алексей Валерьевич - 122 Школьный Игорь Олегович - 122 Браверман Олеся Александровна - 12 Дутковский Адриан Юрьевич - 120 Сабада Александр Николаевич - 118 Войтенко Антон Борисович - 117 Дюрдь Виталий Иванович - 117 Куций Виктор Васильевич - 117 Овчаренко Антон Сергеевич - 117 Бахмут Сергей Игоревич - 116 Божко Александр Сергеевич - 116 Тимошенко Максим Петрович - 116 Гиренко Вадим Вячеславович - 115 Смилий Иван Витальевич - 115 Грищук Максим Александрович - 113 Киселевич Иван Петрович - 112 Клименко Александр Васильевич - 112 Синюк Андрей Владимирович - 112 Щербай Тарас Андреевич - 112 Кареев Александр Михайлович - 111 Борисенко Олег Владимирович - 110 Дорошенко Ярослав Владимирович - 110 Пиун Сергей Петрович - 110 Чалый Александр Николаевич - 110 Яроменок Роман Александрович - 110

Теперь кандидатов ждет проверка на полиграфе и собеседование с практическими задачами. Их будут оценивать определенным количеством баллов по установленной формуле.

Набравшая наибольшее количество баллов во втором туре Елена Кроловецкая - начальник подразделения детективов НАБУ. Вслед за ней идет старший инспектор НАБУ Алексей Гейко, прокурор ГПУ Игорь Семак, начальник служб по вопросам комплайенса "Укргидроэнерго" в Вышгороде Александр Формагей, прокуроры САП Виталий Кравец и Роман Сымкив.

Ранее "Страна" подробно писала, из кого будут выбирать нового главу САП. Из них в финальном списке не оказалось "вечно непроходного прокурора Майдана" Сергея Горбатюка, экс-нардепа Виталия Куприя, а также экс-и.о. генпрокурора Юрия Севрука.

Зато в нем оказался "слуга народа" Андрей Костин и "киборг" Максим Грищук - нынешний и.о. главы САП.

Также мы рассказывали, почему глава САП Холодницкий в августе 2020-го досрочно ушел в отставку и кто его может заменить.