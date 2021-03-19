В пятницу, 19 марта, в городах Украины предприниматели выходят на протесты против ужесточения карантина. Акции проходили в Киеве, Львове и Полтавской области, где местные власти усилили ограничения, а также в других городах.

В Киеве несколько десятков ФОПов устроили протест против локдауна у здания КГГА. Более масштабный митинг предприниматели анонсировали 22 марта.

Протест ФОПов в Киеве 19 марта. Фото: "Страна"

Во Львове, где локдаун начался уже сегодня, на площади Рынок был анонсирован масштабный митинг против жесткого карантина, на который должно было собраться около тысячи человек. Однако, как сообщает "Варта 1", на акцию протеста собралось не очень много людей.

Протест против карантина во Львове. Фото: "Варта 1"

В Днепре, где местные власти пока локдаун не вводят, но называют этот сценарий вероятным, митинг состоялся на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации. Предприниматели со всей области требуют ввести мораторий на проверки, а также обеспечить справедливый карантин для всех, пишет "49000". По словам протестующих, крупный бизнес не страдает от локдаунов, а малый бизнес чувствует усиленное давление.

Протест против карантина в Днепре. Фото: 49000.com.ua

Утром в пятницу на протест вышли и полтавские предприниматели. В городе также ужесточили карантин, правда, новые ограничения коснулись учреждений культуры и проведения концертов. Тем не менее, предприниматели вышли на митинг с лозунгами о необходимости справедливого карантина для малого и крупного бизнеса и заявлениями о том, что предыдущие локдауны вводили "для галочки", пишет "Змист".

Протест против карантина в Полтаве. Фото: zmist.pl.ua

Утром в пятницу, 19 марта, несколько десятков предпринимателей, протестующих против ужесточения карантинных мер, собрались на главной площади Николаева, где школьников уже перевели на дистанционное обучение. Они также заявляли, что закрытие ФОПов несправедливо, так как им не компенсируют потерю доходов и не освобождают их от налогов. Кроме того, представители бизнеса требовали справедливых ограничений, пишет "Новости N".

Протест против ужесточения карантина в Николаева. Фото: novosti-n.org

Несколько десятков предпринимателей сегодня вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, пишет "Суспильне". Протестующие заявили, что это предупредительная акция в форме одиночных пикетов. Они выступили против незаконных ограничений и потребовали или равного подхода ко всем, или умеренных решений.

Протест против карантина в Краматорские. Фото: suspilne.media

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как ужесточают карантин по всей Украине и в каких регионах какие новые ограничения вводят.

Также мы писали о том, что по состоянию на 19 марта Киев вошел в "красную" зону карантина, в ней оказалось 5 регионов.