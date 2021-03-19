Вслед за испытаниями вакцины Soberna-2, Куба переходит к поздним клиническим испытаниям еще одной вакцины от COVID-19 - Abdala. Зеленый свет на клинические испытания дал кубинский контролирующий орган в четверг.

Об этом сообщает Reuters

Отечественная кубинская вакцина будет применяться для подавления вспышки Covid на острове, а также для продажи за границу.

В этом месяце Куба уже начала позднюю фазу испытаний своей самой передовой экспериментальной вакцины под названием Soberana-2 (Суверенитет-2) , "что отражает национальную гордость за ее относительную самостоятельность в таких областях, как здравоохранение, несмотря на многолетнее торговое эмбарго США", - отмечает Reuters

Агентство напоминает, что Куба остается одним из немногих государств в регионе, которые еще не приступили к вакцинации населения, рассчитывая на успех вакцины собственного производства.

Согласно официальному реестру клинических испытаний Кубы, власти начнут набор около 48 тысяч добровольцев в возрасте от 19 до 80 лет в восточных провинциях Кубы для рандомизированного плацебо-контролируемого испытания вакцины на следующей неделе.

Исследование должно быть завершено в июле, а первые результаты должны быть опубликованы в августе.

Ранее "Страна" сообщала, что вакцина "Soberana 02" наиболее близка к массовому выпуску. В марте началась завершающая третья клиническая стадия испытаний, в которой участвуют 44 тысячи человек.

После того, как стало известно, что Куба вышла на третью стадию клинических испытаний американские СМИ написали, что "в то время как другие развивающиеся страны конкурируют с более богатыми за ограниченный запас доз, Куба сделала ставку на производство собственных вакцин, проявив не только национальную гордость, но и ответив на кризис общественного здравоохранения".

Пока на Кубе заявляют, что задача номер один - обеспечить собственные потребности. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Если испытания покажут, что нужно будет вводить по три дозы препарата, стране нужно будет произвести порядка 30 миллионов доз только для собственных нужд.

Кроме того, они рассматривают возможность платных прививок для туристов и говорят, что некоторые страны уже проявили интерес к получению кубинских вакцин, например, Пакистан, Венесуэла, Индия, Вьетнам, Суринам и Гана.

Кубинцы не исключают, что в случае успешных испытаний из-за более низкой цены, их препараты могут потеснить Pfizer на просторах Латинской Америки и государств Карибского бассейна.

Правда, это может произойти, если Куба подключит дополнительные мощности для производства Soberana-02 и договорится с предприятиями Аргентины, Мексики и Бразилии.