Президент Литвы Гитанас Науседа, который прибыл в Украину с официальным визитом, выступил с трибуны Верховной Рады в пятницу, 19 марта, на украинском языке.

"Дорогие братья и сестры, украинцы. Я прибыл в ваш край с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, но не был уничтожен", - сказал Науседа с трибуны парламента, чем вызвал овации нардепов.

Также он призвал Украину прекратить закупать электроэнергию у Беларусской АЭС, расположенной в Островце.

"Строитель электростанции - Россия - не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния. Хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по БелАЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце" - заявил Науседа.

Кроме того он назвал БелАЭС опасным проектом. По его словам, "растущая хрупкость" Беларуси представляет угрозу для интересов Украины и Литвы.

Напомним, еще летом 2020 года Латвия заявила о намерении прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце, а 3 ноября страна прекратила импорт электроэнергии из Беларуси.

Как писала "Страна", через несколько дней после открытия на БелАЭС обнаружились проблемы с оборудованием.

Также мы рассказывали, что в Литве утверждали, что на первом блоке новой Белорусской АЭС произошла авария. В заявлении допустили, что скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку такая замена равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить.