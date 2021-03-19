Работники "Укрзализници" готовят масштабную забастовку из-за ухудшения условий и оплаты труда. Через две недели в Украине могут прекратиться все виды железнодорожных перевозок.

Об этом в соцсети сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина. Она же является главой временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця".

По ее словам, в пятницу, 19 марта, проведено очередное заседание Временной следственной комиссии, на котором из-за заболевания Covid-19 не смог присутствовать освобожденный от должности главы правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - говорится в сообщении.

Также нардепы приняли решение пригласить на следующее заседание руководителей Офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.

"Главное общий вопрос: почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние УЗ? Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК - исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного Совета и возможных контрагентов в доведение "Укрзализныци" до критического состояния", - говорится в сообщении.

Также нардеп уточнила, что ВСК будет исследовать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность "Укрзализныци" в период с 2015 года, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния.

"На плохую ситуацию с работниками накладывается еще беспощадная борьба между разными кланами за контроль над потоками в "Укрзализныце". Недавно уволенный со своего поста директор УЗ Жмак был связан с Саакашвили, через которого лоббировал свои интересы Ринат Ахметов. Это и стало формальной причиной для отставки Жмака", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

По данным канала, к его снятию приложили руку конкурирующие группы, которые хотят поставить своего человека.

"Пинчук хочет продавать железной дороге свои колеса, а Коломойский топливо. При этом есть еще и куча более мелких кланов, которые уже десятилетиями сидят на железной дороге и собираются это делать и дальше, вырывая друг у друга тендерные куски. Есть еще набсовет, в котором сидят люди с гигантскими зарплатами и который, по идее, должен следить за наведением порядка. Но в реальности идет лишь замена одного клана другим. А простые работники продолжают получать копейки и с подвижным составом проблемы нарастают катастрофически", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что названы причины отставки главы "Укрзализныци".

Также мы сообщали, что топ-менеджер "Укрзализныци" пожаловался на травлю и объявил об увольнении.