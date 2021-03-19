Канцлер Германии Ангела Меркель, открывая четвертый украинско-немецкий бизнес-форум, констатировала прогресс Украины в проведении некоторых реформ. Однако, по ее мнению, Киеву необходимо продолжать работу по борьбе с коррупцией, судебную и земельную реформы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим прогресс реформ, касается ли это тендерных закупок, касается ли это цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще надо сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", - сказала Меркель.

Канцлер Германии призвала украинского премьера Дениса Шмыгаля продолжать этот курс реформ. По ее словам, Берлин приветствует принятые в Украине законы, которые касаются инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиции. По ее словам, этот курс очень важен. Потому что от этого зависит продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС - от этого зависит также и макрофинансовая помощь ЕС. Я осознаю, что путь, которым идет ваше правительство, является сложным, непростым, но, вместе с тем, он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, потому эти реформы - это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане", - заявила Ангела Меркель.

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский хочет "пропетлять" перед Западом и МВФ по судебной реформе.

Также мы сообщали, что Европарламент в феврале призвал Украину активизировать борьбу с коррупцией и олигархами.