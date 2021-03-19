Мобильный Covid-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев, поскольку на Прикарпатье наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - сказал глава Минздрава.

Напомним, в Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Болезнь ежедневно показывает быстрый прирост по госпитализациям, смертности, а также новым случаям в целом. "Страна" писала о том, как ужесточают карантин по всей Украине.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали наибольшее в 2021 году число новых случаев коронавируса.