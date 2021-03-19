Американская актриса Саша Грей, которая ранее снималась в порно, записала видео, в котором приготовила борщ и назвала его украинским блюдом.

Соответствующий ролик вышел на ее YouTube-канале.

"Борщ - это украинский суп, который распространен в русской и украинской кухнях", - пояснила Грей.

Новое видео бывшая порнозвезда записала на кухне дома. Чтобы приготовить борщ Грей использовала стандартный набор ингредиентов, однако немного изменила и дополнила рецепт. К примеру, она мелко нарезала мясо и добавила томатную пасту.

В тарелку с уже готовым борщом актриса добавила сметану и кориандр. При этом ей понравилось получившееся блюдо. Грей поделилась, что суп немного поменял вкус из-за изменений, которые она внесла в рецепт. По ее мнению, борщ стал более нежным.

Кроме того, порнозвезда рассказала, что очень хотела нарезать к супу черный хлеб, однако в США его крайне сложно достать.

"Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус", — пояснила она.

Как известно, Саша Грей начала карьеру в порно в 18-летнем возрасте. Она становилась победительницей многих престижных в индустрии премий. В 2011 году американка объявила об уходе из порно. С того момента Грей написала несколько книг, а также занималась общественной деятельностью. Она также регулярно проводит игровые стримы на Twitch.

В копилке Грей множество наград порноиндустрии. Она завоевала несколько премий AVN Award, в том числе в категориях "Лучшая секс-сцена с тремя актерами", "Лучшая сцена орального секса" и "Исполнительница года".

Напомним, в конце декабря прошлого года в Facebook разразился скандал после того, как российский юморист Андрей Бочаров опубликовал на своей странице пост, в котором назвал борщ российским. В результате в комментариях начался настоящий баттл между украинцами, которые пришли высказаться на тему, что борщ не может быть "русским" и россиянами, которые им яростно оппонировали.

Также мы писали, что ранее ресторанный гид Мишлен назвал борщ самым известным русским супом.