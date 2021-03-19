Общение президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пройдет в прямом эфире, без дебатов.

Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта, его слова цитирует "Медуза".

"Нет, естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав государств", - рассказал Песков.

Спикер Кремля напомнил, что предложение Путина об общении с президентом США прозвучало в связи с тем, что Байден назвал его убийцей во время интервью американскому телеканалу.

"Заявления достаточно беспрецедентные. И дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран. Это будет интересно и американцам, и россиянам", - добавил Песков.

В настоящее время по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу диалога между лидерами двух стран.

"Кремль расценит как отказ отсутствие внятного ответа от США на предложение Путина", - сказал Песков.

Напомним, 17 марта, Джо Байден в интервью телеканалу ABC Владимира Путина убийцей и заявил, что тот скоро заплатит за вмешательство в американские президентские выборы, которые состоялись в прошлом году.

В Кремле раскритиковали слова Байдена и инициировали вызов посла России в США на консультации. Путин, отвечая на заявление американского президента, пожелал Байдену здоровья и заявил, что оценивая других людей и государства, люди видят в них себя.

После этого Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире, на что в Белом доме заявили, что президент США занят. Вместе с тем Министерство иностранных дел России заявило, что начало работать над организацией разговора двух президентов.