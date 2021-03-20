Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане будут отмечать 7 апреля, а у католиков этот праздник выпадает на 25 марта. Дата из года в год не меняется.

Чему посвящен праздник

В Благовещение вспоминают о том, как Архангел Гавриил возвестил Деву Марию о будущем рождении Иисуса Христа. Это событие описывает апостол Лука в своем Евангелии.

Некоторые богословы считают слова Архангела первой благодатной вестью со времен грехопадения. Считается, что с этого дня началось искупление человечества за грехи, а Пречистая Дева, которая с покорностью приняла свою участь, по сути уравняла ошибку Евы в Эдемском саду. Праздник входит в число двунадесятых.

Запреты и традиции дня

Церковь не настаивает на бытовых запретах и домашней работе, но верующие ограждают себя от суеты и мирских забот, посвящая день молитве. Поэтому в этот день важно помолиться, уделить время духовной жизни и добрым делам. С учетом того, что в Киеве ввели локдаун до 9 апреля включительно, визит в храм можно заменить на онлайн-литургию и чтение духовной литературы.

К Богородице обращаются с просьбой выздоровления, дарования детей, семейного благополучия. Она является покровительницей женщин и детей.

Поскольку Благовещение выпадает на период Великого поста, то в праздник сохраняется запрет на мясо, яйца, молоко, алкоголь. Постящиеся могут добавить в рацион рыбу и блюда с постным маслом, но только в этот день.

В народе говорят, что на Благовещение "Девка косу не плетет, птица гнезда не вьет". Это означает, что важно следовать как церковным предписаниям, так и народным традициям дня. Наши предки старались не конфликтовать, не злословить, не печалиться, не желать никому зла. В небо выпускали белых голубей, как символ благой вести и наступления весны.

Народные приметы

Погода на Благовещение определяла и погоду на Светлое Воскресенье (Пасху). Считалось, что в этот праздник весна зиму окончательно должна побороть, но нередки в этот день были и благовещенские морозы. Хорошая и теплая погода, а также иней, туман и ветер предвещали урожайный год.

Если на крышах оставался снег, то считалось, что он задержится на полях еще на месяц. Если 7 апреля был холодным днем, то в течение 40 последующих дней ждали мороза по утрам. Гроза сулила теплое лето.

Безоблачная и солнечная погода - к жаркому лету. Если начиналась оттепель, значит, впереди еще будет много морозных дней. Если ночь теплая - придет весна ранняя. Этот день считался неплохим для рыболовов - на Благовещенье рыба хорошо клюет. А девушки раньше искали первые подснежники в праздник с надеждой на то, что если увидят первоцвет, то в этом году выйдут замуж.