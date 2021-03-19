Сегодня в пятницу пройдет целых три заседания Верховной Рады.

Об этом со ссылкой на информацию нардепа Ярослава Железняка пишет "Политика страны"

"Сегодня в пятницу аж 3 заседания Рады пройдёт: одно плановое и два внеочередных. Первое - внеочередное про смену графика работы Рады из-за локдауна и законопроект про вакцину. Второе - про отмену "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты про валютных заемщиков", - сообщил Железняк

Как сообщили в телеграм-канале "Слуга народа", внеочередное заседание начнется в 13:00

Как ранее писала "Страна", заседание Верховной Рады 19 марта началось с часа вопросов правительству.

Ожидается, что в ходе заседания нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который помимо прочего позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельхозназначения за пределами населенных пунктов.

Кроме того, 19 марта в Верховной Раде выступил президент Литовской Республики Гитанас Науседа