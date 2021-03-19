Киев больше не в "оранжевой" зоне. Фото: "Страна"

Киев, где мэр города Виталий Кличко уже объявил локдаун с 20 марта, вошел в "красную" зону карантина. Еще вчера столица находилась в "оранжевой" зоне. Кроме того, из "желтой" в "оранжевую" переместилась Кировоградская область. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава. 

Так, в Киеве за последний день повысился уровень госпитализаций: при максимально допустимом показателе в 60 на 100 тысяч населения 18 марта он составил 98,7 на 100 тыс. 

При этом среди анонсированных Кличко ограничений, которые вступят в силу в столице с 20 марта, нет некоторых запретов "красной" зоны: например, остановки работы транспорта и закрытия спортзалов. В Минздраве по этому поводу сообщили, что решения о введении тех или иных ограничений в конкретном регионе принимает Госкомиссия ТЭБ и ЧС в конце каждой недели, а обновленные показатели эпидопасности по Украине публикуются ежедневно.

В "красной" зоне оказались:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Черновицкая область.

В "оранжевую" зону вошли:

  • Винницкая область;
  • Донецкая область;
  • Киевская область;
  • Кировоградская область; 
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область.

В "желтой" зоне на сегодня: 

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Луганская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Харьковская область;
  • Черниговская область.

Карантинное зонирование на 19 марта. Скриншот: сайт Минздрава

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как ужесточают карантин по всей Украине.

Также мы сообщали, что сегодня в Киеве предприниматели вышли на протест против локдауна.

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