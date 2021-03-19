Киев вошел в "красную" зону карантина
Киев, где мэр города Виталий Кличко уже объявил локдаун с 20 марта, вошел в "красную" зону карантина. Еще вчера столица находилась в "оранжевой" зоне. Кроме того, из "желтой" в "оранжевую" переместилась Кировоградская область.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.
Так, в Киеве за последний день повысился уровень госпитализаций: при максимально допустимом показателе в 60 на 100 тысяч населения 18 марта он составил 98,7 на 100 тыс.
При этом среди анонсированных Кличко ограничений, которые вступят в силу в столице с 20 марта, нет некоторых запретов "красной" зоны: например, остановки работы транспорта и закрытия спортзалов. В Минздраве по этому поводу сообщили, что решения о введении тех или иных ограничений в конкретном регионе принимает Госкомиссия ТЭБ и ЧС в конце каждой недели, а обновленные показатели эпидопасности по Украине публикуются ежедневно.
В "красной" зоне оказались:
- Киев;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область.
В "оранжевую" зону вошли:
- Винницкая область;
- Донецкая область;
- Киевская область;
- Кировоградская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область.
В "желтой" зоне на сегодня:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Харьковская область;
- Черниговская область.
Напомним, "Страна" подробно писала о том, как ужесточают карантин по всей Украине.
Также мы сообщали, что сегодня в Киеве предприниматели вышли на протест против локдауна.