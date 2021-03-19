Киев, где мэр города Виталий Кличко уже объявил локдаун с 20 марта, вошел в "красную" зону карантина. Еще вчера столица находилась в "оранжевой" зоне. Кроме того, из "желтой" в "оранжевую" переместилась Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

Так, в Киеве за последний день повысился уровень госпитализаций: при максимально допустимом показателе в 60 на 100 тысяч населения 18 марта он составил 98,7 на 100 тыс.

При этом среди анонсированных Кличко ограничений, которые вступят в силу в столице с 20 марта, нет некоторых запретов "красной" зоны: например, остановки работы транспорта и закрытия спортзалов. В Минздраве по этому поводу сообщили, что решения о введении тех или иных ограничений в конкретном регионе принимает Госкомиссия ТЭБ и ЧС в конце каждой недели, а обновленные показатели эпидопасности по Украине публикуются ежедневно.

В "красной" зоне оказались:

Киев;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область.

В "оранжевую" зону вошли:

Винницкая область;

Донецкая область;

Киевская область;

Кировоградская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область.

В "желтой" зоне на сегодня:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Луганская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как ужесточают карантин по всей Украине.

Также мы сообщали, что сегодня в Киеве предприниматели вышли на протест против локдауна.