Украина заняла 69-е место из 149 в рейтинге самых счастливых стран мира по версии ООН. А Финляндию уже четвертый раз называют самой счастливой страной. В рейтинге учитываются ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.

Топ-10 самых самых счастливых стран мира выглядит так:

Финляндия

Исландия

Дания

Швейцария

Нидерланды

Швеция

Германия

Норвегия

Новая Зеландия

Австрия

Также авторы исследования США поставили на 14-е место, Британию на 18-е, Францию на 20-е.

Из стран бывшего СССР самые счастливые Эстония (28) и Литва (29), Кыргызстан на 33-м месте, Латвия на 34-м, Казахстан на 36-м, Молдова на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.

В ежегодном рейтинге World Happiness Report оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен ООН в 2012 году.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, в Украине за год на 10% увеличилось количество очень счастливых людей.

Также мы сообщали, что Украина в рейтинге счастливых стран мира заняла пятое место с конца.