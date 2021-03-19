Украина оказалась в середине рейтинга самых счастливых стран мира. Фото: Страна

Украина заняла 69-е место из 149 в рейтинге самых счастливых стран мира по версии ООН. А Финляндию уже  четвертый раз называют самой счастливой страной. В рейтинге учитываются ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.

Топ-10 самых самых счастливых стран мира выглядит так:

  • Финляндия
  • Исландия
  • Дания
  • Швейцария
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Германия
  • Норвегия
  • Новая Зеландия
  • Австрия

Также авторы исследования  США поставили на 14-е место, Британию на 18-е, Францию на 20-е.

Из стран бывшего СССР самые счастливые Эстония (28) и Литва (29), Кыргызстан на 33-м месте, Латвия на 34-м, Казахстан на 36-м, Молдова на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.

В ежегодном рейтинге World Happiness Report оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен ООН в 2012 году.

Ранее "Страна" писала о том, что  согласно опросу, в Украине за год на 10% увеличилось количество очень счастливых людей.

Также мы сообщали, что Украина в рейтинге счастливых стран мира заняла пятое место с конца.

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